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AGENDA · Vierzon

Stage de Football Vierzon

lundi 19 octobre 2026 · Vierzon

Stage de Football Vierzon

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Ville
18100 Vierzon
Département
Cher
Tarif

Vierzon

Stage de Football

Vierzon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19
fin : 2026-10-23

Date(s) :
2026-10-19

Vierzon Football Club   .

Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire  

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English :

L’événement Stage de Football Vierzon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de VIERZON

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