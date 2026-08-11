AGENDA · Vierzon
Stage de Football Vierzon
lundi 19 octobre 2026 · Vierzon
Informations pratiques
Vierzon
Stage de Football
Vierzon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19
fin : 2026-10-23
Date(s) :
2026-10-19
Vierzon Football Club .
Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire
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English :
L’événement Stage de Football Vierzon a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de VIERZON
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