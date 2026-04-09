Stage de gravure au CPA Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS
Stage de gravure au CPA Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS lundi 20 avril 2026.
Créez vos propres images comme un vrai petit artiste ! A la fin de l’atelier, chaque enfant repart avec ses créations.
Venez découvrir la gravure sur mousse au centre Mercoeur pendant les vacances !
Du lundi 20 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 10h00 à 20h30
payant
16,20€
Public enfants et jeunes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-30T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T20:30:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T20:30:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T20:30:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T20:30:00+02:00;2026-04-27T10:00:00+02:00_2026-04-27T20:30:00+02:00;2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T20:30:00+02:00;2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T20:30:00+02:00;2026-04-30T10:00:00+02:00_2026-04-30T20:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy 75011 PARIS
http://mercoeur.asso.fr/wpo/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr
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