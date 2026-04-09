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Stage de gravure au CPA Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

Stage de gravure au CPA Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS

Stage de gravure au CPA Mercoeur Centre Paris Anim’ Mercoeur PARIS lundi 20 avril 2026.

Lieu : Centre Paris Anim' Mercoeur

Adresse : 5 cité Souzy

Ville : 75011 PARIS

Département : Paris

Début : lundi 20 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Tarif : <p>16,20€<br></p>

Créez vos propres images comme un vrai petit artiste ! A la fin de l’atelier, chaque enfant repart avec ses créations.

Venez découvrir la gravure sur mousse au centre Mercoeur pendant les vacances !
Du lundi 20 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 10h00 à 20h30
payant

16,20€

Public enfants et jeunes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-30T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T20:30:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T20:30:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T20:30:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T20:30:00+02:00;2026-04-27T10:00:00+02:00_2026-04-27T20:30:00+02:00;2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T20:30:00+02:00;2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T20:30:00+02:00;2026-04-30T10:00:00+02:00_2026-04-30T20:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Mercoeur 5 cité Souzy  75011 PARIS
http://mercoeur.asso.fr/wpo/ +33143792554 contact@mercoeur.asso.fr


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