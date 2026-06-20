Stage de natation pour enfants de 5 à 10 ans route d’Alixan Bourg-de-Péage
lundi 6 juillet 2026 · route d’Alixan · Bourg-de-Péage
Informations pratiques
Bourg-de-Péage
Stage de natation pour enfants de 5 à 10 ans
route d’Alixan Complexe Aquatique Diabolo Bourg-de-Péage Drôme
Tarif : 69 – 69 – 69 EUR
Tarif pour la semaine.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-06 09:15:00
fin : 2026-08-14 10:00:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-08-17
Stage de natation pour les enfants de 5 à 10 ans à la piscine Diabolo, sur une semaine.
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route d’Alixan Complexe Aquatique Diabolo Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 39 17 diabolo@valenceromansagglo.fr
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English :
One-week swimming camp for children ages 5 %E0 to 10 %E0 at the Diabolo Pool.
L’événement Stage de natation pour enfants de 5 à 10 ans Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-20 par Valence Romans Tourisme
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