Stage de natation pour enfants de 5 à 10 ans route d’Alixan Bourg-de-Péage

Informations pratiques

Bourg-de-Péage

Stage de natation pour enfants de 5 à 10 ans

route d’Alixan Complexe Aquatique Diabolo Bourg-de-Péage Drôme

Tarif : 69 – 69 – 69 EUR

Tarif pour la semaine.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-06 09:15:00

fin : 2026-08-14 10:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-08-17

Stage de natation pour les enfants de 5 à 10 ans à la piscine Diabolo, sur une semaine.

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route d’Alixan Complexe Aquatique Diabolo Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 39 17 diabolo@valenceromansagglo.fr

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English :

One-week swimming camp for children ages 5 %E0 to 10 %E0 at the Diabolo Pool.

L’événement Stage de natation pour enfants de 5 à 10 ans Bourg-de-Péage a été mis à jour le 2026-06-20 par Valence Romans Tourisme