Stage de révision pour collégiens, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Stage de révision pour collégiens 28 février – 3 mars 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-02-28T14:00:00+01:00 – 2023-02-28T16:00:00+01:00

Fin : 2023-03-03T14:00:00+01:00 – 2023-03-03T16:00:00+01:00

Pour les collégiens de la 6e à la 3ème.

La Bibliothèque des sciences et de l’industrie vous propose un stage de 4 jours (créneaux de 2h/jour) pendant les vacances de février pour réviser et renforcer vos acquis. Accompagnés de nos tuteurs, vous pourrez travailler vos cours de mathématiques, physique, chimie, SVT… selon vos besoins ! Gratuit, sur inscription.

Le stage se déroulera du 28 février au 3 mars, tous les jours, de 14h à 16h.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/stage-de-revision-du-3-au-6-mai-collegiens-bsi-academie-1649251690 »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

14h-16h [STAGE DE 4 JOURS] Du 28 février au 3 mars, accompagnés de nos tuteurs, vous pourrez travailler vos matières scientifiques. Gratuit, sur inscription.