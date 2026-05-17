Stage de salsa cubaine débutant intensif FGO-Barbara Paris

Vous voulez acquérir rapidement ou réviser les bases de la salsa cubaine ?Vous débrouiller en soirée et lors des bals en plein air cet été ?Vous ne retenez pas les enchaînements des cours en soirée ? Vous avez besoin de corrections et d’un suivi plus personnalisés ?

Salsa Con Ti vous propose un

STAGE DE SALSA CUBAINE DEBUTANT INTENSIF (10h) LES DIMANCHES* 17/05, 24/05, 31/05, 07/06 et 14/06/26 14h-16h

POUR CEUX QUI ONT DÉJÀ ASSISTÉ À UN STAGE PRÉCÉDENT OU PRIS BEAUCOUP DE COURS, vous pouvez nous rejoindre à partir du 07/06 ou 14/06/26. Vous y réviserez quelques figures essentielles et en apprendrez de nouvelles.

Possibilité de démarrer le stage le 24/05/26.

*Les stages sont évolutifs et il est préférable de faire la session entière. Vous pouvez aussi faire les stages de la manière suivante : 17/05, 17/05 + 24/05, 17/05+ 24/05 + 31/05, 17/05 + 24/05 + 31/05 + 07/06

Convivialité et pédagogie garanties !

Lieu des stages : Centre Barbara, 1 rue Fleury 75018 ParisMétro Barbès Rochechouart ou gare du nord

Tarifs : 20 euros le stage, 30 les 280 euros les 5 (150 euros pour les couples)

Infos et inscriptions obligatoires (places limitées et garantie d’un bon équilibre hommes/femmes) : 0673498687 ou salsaconti@yahoo.fr

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Salsa Con Ti organise un stage de salsa cubaine débutant intensif les dimanches du 17/05 au 14/06 pour ceux qui veulent apprendre rapidement les bases et se débrouiller sur les pistes et lors des bals en plein air cet été.

Du dimanche 17 mai 2026 au dimanche 14 juin 2026 :

dimanche

de 14h00 à 16h00

payant

Inscription au 0673498687 ou à salsaconti@yahoo.fr

Public adultes. A partir de 15 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-17T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-14T19:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-17T14:00:00+02:00_2026-05-17T16:00:00+02:00;2026-05-24T14:00:00+02:00_2026-05-24T16:00:00+02:00;2026-05-31T14:00:00+02:00_2026-05-31T16:00:00+02:00;2026-06-07T14:00:00+02:00_2026-06-07T16:00:00+02:00;2026-06-14T14:00:00+02:00_2026-06-14T16:00:00+02:00

FGO-Barbara 1, rue de Fleury 75018 Ouvert depuis 2008, FGO-Barbara est un établissement culturel de la Ville de Paris, ancré dans le quartier de la Goutte d’Or, au cœur du 18ème arrondissement. C’est un lieu d’ouverture, d’accès à la culture et à la diversité musicale, pour tous les publics et pour tous les styles de musiques actuelles. FGO-Barbara, c’est une salle de concerts de 300 places, 6 studios de répétitions et d’enregistrement et 2 salles d’activités au service de la pratique amateur, de l’accompagnement d’artistes et de la création. Lieu des possibles, cet équipement dédié à la découverte met en lumière des projets émergents aussi bien que la crème des artistes indépendants, underground ou reconnus.Paris

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