Stage de Samba Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Informations pratiques

Vous rêvez de danser comme au Carnaval de Rio ? Ce stage de Samba est fait pour vous ! Que vous soyez débutant ou danseur confirmé, venez apprendre les pas de base, les mouvements emblématiques et l’énergie contagieuse de cette danse brésilienne.

Découvrez ou approfondissez la Samba lors d’un stage dynamique et accessible à tous !

Du mardi 07 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 19h30 à 21h00

payant

Selon votre QF.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-07T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-10T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-07T19:30:00+02:00_2026-07-07T21:00:00+02:00;2026-07-08T19:30:00+02:00_2026-07-08T21:00:00+02:00;2026-07-09T19:30:00+02:00_2026-07-09T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut 75012 PARIS

https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) et trouvez le meilleur itinéraire

