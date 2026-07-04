Stage de Samba Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS
mardi 7 juillet 2026 · Centre Paris Anim' Musidora (ex Bercy) · PARIS
Informations pratiques
Vous rêvez de danser comme au Carnaval de Rio ? Ce stage de Samba est fait pour vous ! Que vous soyez débutant ou danseur confirmé, venez apprendre les pas de base, les mouvements emblématiques et l’énergie contagieuse de cette danse brésilienne.
Découvrez ou approfondissez la Samba lors d’un stage dynamique et accessible à tous !
Du mardi 07 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 19h30 à 21h00
payant
Selon votre QF.
Public adultes. A partir de 18 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-10T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T19:30:00+02:00_2026-07-07T21:00:00+02:00;2026-07-08T19:30:00+02:00_2026-07-08T21:00:00+02:00;2026-07-09T19:30:00+02:00_2026-07-09T21:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut 75012 PARIS
https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Cortège festif Raconte-moi ton mariage, Institut du monde arabe, Paris 4 juillet 2026
- Baignade estivale dans la Seine : bras Marie Baignade Bras Marie Paris 4 juillet 2026
- Atelier couture – la guirlande de l’été Médiathèque Hélène Berr Paris 4 juillet 2026
- Baignade estivale – Léo Lagrange Baignade estivale – Léo Lagrange Paris 4 juillet 2026
- Yallä Yallä Festival – 4&5 juillet 2026 La Bellevilloise Paris 4 juillet 2026