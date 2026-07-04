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Stage de Samba Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

mardi 7 juillet 2026 · Centre Paris Anim' Musidora (ex Bercy) · PARIS

Stage de Samba Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Centre Paris Anim' Musidora (ex Bercy)
Adresse
51 rue François Truffaut
Ville
75012 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>Selon votre QF.</p>

Vous rêvez de danser comme au Carnaval de Rio ? Ce stage de Samba est fait pour vous ! Que vous soyez débutant ou danseur confirmé, venez apprendre les pas de base, les mouvements emblématiques et l’énergie contagieuse de cette danse brésilienne.

Découvrez ou approfondissez la Samba lors d’un stage dynamique et accessible à tous !
Du mardi 07 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 19h30 à 21h00
payant

Selon votre QF.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T22:30:00+02:00
fin : 2026-07-10T00:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T19:30:00+02:00_2026-07-07T21:00:00+02:00;2026-07-08T19:30:00+02:00_2026-07-08T21:00:00+02:00;2026-07-09T19:30:00+02:00_2026-07-09T21:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut  75012 PARIS
https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr


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