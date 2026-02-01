Stage de Samba CPA musidora Paris

Stage de Samba CPA musidora Paris

Stage de Samba CPA musidora Paris mercredi 25 février 2026.

Vous rêvez de danser comme au Carnaval de Rio ? Ce stage de Samba est fait pour vous ! Que vous soyez débutant ou danseur confirmé, venez apprendre les pas de base, les mouvements emblématiques et l’énergie contagieuse de cette danse brésilienne.

Durée : 1h30

Découvrez ou approfondissez la Samba lors d’un stage dynamique et accessible à tous !
Le mercredi 25 février 2026
de 19h30 à 21h00
payant

4,05€ pour les moins de 26 ans ou selon QF pour les plus de 26 ans

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-25T20:30:00+01:00
fin : 2026-02-25T22:00:00+01:00
Date(s) : 2026-02-25T19:30:00+02:00_2026-02-25T21:00:00+02:00

CPA musidora 51 rue François Truffaut  75012 Paris
https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr


Afficher la carte du lieu CPA musidora et trouvez le meilleur itinéraire