Stage de Samba CPA musidora Paris

Vous rêvez de danser comme au Carnaval de Rio ? Ce stage de Samba est fait pour vous ! Que vous soyez débutant ou danseur confirmé, venez apprendre les pas de base, les mouvements emblématiques et l’énergie contagieuse de cette danse brésilienne.

Durée : 1h30

Découvrez ou approfondissez la Samba lors d’un stage dynamique et accessible à tous !

Le mercredi 25 février 2026

de 19h30 à 21h00

payant

4,05€ pour les moins de 26 ans ou selon QF pour les plus de 26 ans

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-25T20:30:00+01:00

fin : 2026-02-25T22:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-25T19:30:00+02:00_2026-02-25T21:00:00+02:00

CPA musidora 51 rue François Truffaut 75012 Paris

https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr



Afficher la carte du lieu CPA musidora et trouvez le meilleur itinéraire

