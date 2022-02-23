Stage de science Ombre et lumière, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Stage de science Ombre et lumière 23 février 2022 et 28 avril 2023 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Tarif : 95 euros (par enfant) – Tarif abonnés : 85 euros (par enfant)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-02-23T10:00:00+01:00 – 2022-02-23T17:30:00+01:00

Fin : 2023-04-28T10:00:00+02:00 – 2023-04-28T17:30:00+02:00

Pendant ce stage d’un jour, les enfants découvriront les propriétés de l’ombre et de la lumière ainsi que les différentes sources de lumières naturelles/artificielles, les écrans matériaux. Ils se familiariseront et s’amuseront avec les notions d’art et science. Ce stage leur permettra de rêver et éveiller l’imaginaire. Ils pourront expérimenter la diffraction et tester l' »art shadow », (création d’une sculpture en fil argenté et composé de leds).

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.cite-sciences.fr/activites.html?tx_site_offerbooking%5Boffer%5D=210&tx_site_offerbooking%5Bshow%5D=9350769&cHash=420c84352157970b37f6ce74a4401587&_ga=2.79237651.649811474.1672397241-1519828145.1672397241 »}] La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Stage de science à la Cité des sciences et de l’industrie