Informations pratiques

Decize

Stage de vannerie automnal

18 rue Jean-Jacques Rousseau Decize Nièvre

Tarif : 100 – 100 – 100 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 09:00:00

fin : 2026-10-08 18:00:00

Date(s) :

2026-10-01 2026-10-08 2026-10-10 2026-10-24

Formée à l’École nationale d’osiériculture et de vannerie de Fayl-Billot, en Haute-Marne, Claudine partagera avec vous son savoir-faire et vous initiera aux techniques traditionnelles de la vannerie.

Vannière à Decize, elle vous accompagnera pas à pas dans la réalisation d’un objet à la fois décoratif et pratique. Face au succès rencontré lors des précédents ateliers, elle vous propose cet automne de confectionner un panier zarzo que vous emporterez chez vous.

Laissez libre cours à votre créativité, surprenez vos proches et repartez fier(e) de votre réalisation artisanale, entièrement faite de vos mains !

Horaires et tarifs

Stage à la journée de 9h à 17h-18h (avecpause pique-nique tiré du sac)

100€ par personne

Sur réservation .

18 rue Jean-Jacques Rousseau Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 34 37 31 84 reveries.vannieres@lavache.com

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English : Stage de vannerie automnal

L’événement Stage de vannerie automnal Decize a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Sud Nivernais