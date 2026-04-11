Stage de Waacking En mouvements L’Archipel Parthenay
Stage de Waacking En mouvements L’Archipel Parthenay dimanche 27 septembre 2026.
Parthenay
Stage de Waacking En mouvements
L’Archipel 7 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 14:00:00
fin : 2026-09-27 16:30:00
Date(s) :
2026-09-27
Tout au long de l’année 2026, la compagnie need vous invite à explorer le mouvement sous toutes ses formes à Parthenay.
Au programme des stages immersifs de 5 heures, pensés comme de véritables plongées dans chaque univers artistique.
Et le 27 septembre 2026 nous vous proposons un stage de Waacking animé par Alibee, une danseuse et chorégraphe nantaise.
Découvert en 2016, ce style né dans les clubs LGBTQ+ afro-latinos de Los Angeles dans les années 70 mêle énergie disco, groove, poses et technique de bras. À travers son travail, elle transmet une danse festive, expressive et profondément ancrée dans son histoire sociale.
Que vous soyez danseur·se confirmé·e, amateur·rice curieux·se ou simplement en quête de nouvelles sensations, ces stages sont conçus comme des espaces de partage, de transmission et de recherche corporelle. .
L’Archipel 7 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine production.compagnieneed@gmail.com
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English : Stage de Waacking En mouvements
L’événement Stage de Waacking En mouvements Parthenay a été mis à jour le 2026-04-11 par CC Parthenay Gâtine
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