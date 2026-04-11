Stage de waving En mouvements L’Archipel Parthenay

Parthenay

Stage de waving En mouvements

L’Archipel 7 Rue de la Citadelle Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-13 10:00:00

fin : 2026-12-13 12:30:00

Date(s) :

2026-12-13

Tout au long de l’année 2026, la compagnie need vous invite à explorer le mouvement sous toutes ses formes à Parthenay.

Au programme des stages immersifs de 5 heures, pensés comme de véritables plongées dans chaque univers artistique.

Et le 13 décembre 2026 nous vous proposons un stage de Waving animé par Kevin Ferré.

Kevin Ferré est danseur et transmetteur du Waving, un style issu du popping californien des années 70. Cette danse crée l’illusion d’une vague qui traverse le corps en continu, des doigts aux épaules et au dos. Elle invite à ralentir, à écouter ses sensations et à laisser le mouvement naître de l’intérieur.

Que vous soyez danseur·se confirmé·e, amateur·rice curieux·se ou simplement en quête de nouvelles sensations, ces stages sont conçus comme des espaces de partage, de transmission et de recherche corporelle. .

L’Archipel 7 Rue de la Citadelle Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine production.compagnieneed@gmail.com

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English : Stage de waving En mouvements

L’événement Stage de waving En mouvements Parthenay a été mis à jour le 2026-04-11 par CC Parthenay Gâtine