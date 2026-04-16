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Stage d’écriture Carnet de voyage Hôtel Les Gens de Mer La Rochelle

Stage d’écriture Carnet de voyage Hôtel Les Gens de Mer La Rochelle mercredi 16 septembre 2026.

Lieu : Hôtel Les Gens de Mer

Adresse : 20 Av. du Général de Gaulle

Ville : 17000 La Rochelle

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 16 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 1310 1310 1310 Le stage comprend l'atelier d'écriture et la pension complète

La Rochelle

Stage d’écriture Carnet de voyage

Hôtel Les Gens de Mer 20 Av. du Général de Gaulle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 1310 – 1310 – 1310 EUR

Le stage comprend l’atelier d’écriture et la pension complète

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-20 14:30:00

Date(s) :
2026-09-16

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Hôtel Les Gens de Mer 20 Av. du Général de Gaulle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 1 80 05 21 30  info@aleph-ecriture.fr

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Writing a travel diary about La Rochelle

L’événement Stage d’écriture Carnet de voyage La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-16 par Nous La Rochelle

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