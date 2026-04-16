Stage d’écriture Carnet de voyage Hôtel Les Gens de Mer La Rochelle
Stage d’écriture Carnet de voyage Hôtel Les Gens de Mer La Rochelle mercredi 16 septembre 2026.
La Rochelle
Stage d’écriture Carnet de voyage
Hôtel Les Gens de Mer 20 Av. du Général de Gaulle La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 1310 – 1310 – 1310 EUR
Le stage comprend l’atelier d’écriture et la pension complète
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 14:30:00
fin : 2026-09-20 14:30:00
Date(s) :
2026-09-16
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Hôtel Les Gens de Mer 20 Av. du Général de Gaulle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 1 80 05 21 30 info@aleph-ecriture.fr
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English :
Writing a travel diary about La Rochelle
L’événement Stage d’écriture Carnet de voyage La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-16 par Nous La Rochelle
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