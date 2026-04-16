Stage d’écriture Écrire, photographier Hôtel Les Gens de Mer La Rochelle

La Rochelle

Stage d’écriture Écrire, photographier

Hôtel Les Gens de Mer 20 Av. du Général de Gaulle La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 1310 – 1310 – 1310 EUR

Le stage comprend l’atelier d’écriture et la pension complète

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-21 14:30:00

fin : 2026-09-25 14:30:00

Date(s) :

2026-09-21

Écrire et photographier à la Rochelle

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Hôtel Les Gens de Mer 20 Av. du Général de Gaulle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 1 80 05 21 30 info@aleph-ecriture.fr

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English :

Writing and photography in La Rochelle

L’événement Stage d’écriture Écrire, photographier La Rochelle a été mis à jour le 2026-04-16 par Nous La Rochelle