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STAGE ECRITURE POUR LA JEUNESSE Ateliers SAINT-BLAISE Paris

STAGE ECRITURE POUR LA JEUNESSE Ateliers SAINT-BLAISE Paris

STAGE ECRITURE POUR LA JEUNESSE Ateliers SAINT-BLAISE Paris lundi 6 juillet 2026.

Lieu : Ateliers SAINT-BLAISE

Adresse : 38, rue Saint-Blaise

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : lundi 6 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Tarif : <p><strong>Tarif :</strong> 450 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).  </p>

Objectifs du stage :

Repartir des 5 jours de stage avec plusieurs textes jeunesse écrits, des amorces de récits qui pourront se poursuivre après le stage, et/ou l’idée d’un projet long. Et plus précisément :

– Découvrir comment fonctionne la composition d’un texte pour la jeunesse : travailler la poésie, la concision, le vocabulaire en fonction de l’âge.

  • Travailler la structure d’un texte, son rythme, sa musique.
  • Découvrir l’usage de la répétition dans un texte pour les enfants.
  • Découvrir la complémentarité entre textes et illustrations.
  • Découvrir l’univers de plusieurs auteur-rice-s jeunesse.
  • Creuser des personnages à travers leur langage, gestuelle, déplacement.

Moyens pédagogiques mis en œuvre

  • Lecture d’albums jeunesse, d’auteur-rices écrivant pour des âges différents. (Claude Ponti, Anne Laure Bondoux, Marie-Aude Murail, etc…) qui serviront d’appui aux propositions d’écriture.
  • Alternances de propositions d’écriture techniques et thématiques permettant de travailler le langage, la structure et d’écrire plusieurs textes jeunesse.
  • Retours de l’intervenante et du groupe après lecture des textes à voix haute.
  • Cadre garantissant la bienveillance, l’écoute et les échanges entre les participants.

Intervenante : Sophie David

Nombre de places : 8 personnes

Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 1200 € TTC

Dates : du 6 au 10 juillet 2026

Horaires : de 10h à 17h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations et inscriptions par mail à l’adresse public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Vous avez un projet d’écriture jeunesse en cours, vous êtes illustrateur-rice et vous souhaitez créer des textes qui accompagnent vos illustrations ? Un personnage jeunesse vous trotte dans la tête depuis un moment et vous avez envie de lui créer une histoire ?

Nous vous proposons cinq jours de stage pour découvrir ou approfondir les codes de l’écriture jeunesse.
Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
payant

Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).  

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-11T01:59:59+02:00
Date(s) :

Ateliers SAINT-BLAISE 38, rue Saint-Blaise  75020 Paris
https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscription@paris-ateliers.org


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