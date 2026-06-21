STAGE ECRITURE POUR LA JEUNESSE Ateliers SAINT-BLAISE Paris

Objectifs du stage :

Repartir des 5 jours de stage avec plusieurs textes jeunesse écrits, des amorces de récits qui pourront se poursuivre après le stage, et/ou l’idée d’un projet long. Et plus précisément :

– Découvrir comment fonctionne la composition d’un texte pour la jeunesse : travailler la poésie, la concision, le vocabulaire en fonction de l’âge.

Travailler la structure d’un texte, son rythme, sa musique.

Découvrir l’usage de la répétition dans un texte pour les enfants.

Découvrir la complémentarité entre textes et illustrations.

Découvrir l’univers de plusieurs auteur-rice-s jeunesse.

Creuser des personnages à travers leur langage, gestuelle, déplacement.

Moyens pédagogiques mis en œuvre

Lecture d’albums jeunesse, d’auteur-rices écrivant pour des âges différents. (Claude Ponti, Anne Laure Bondoux, Marie-Aude Murail, etc…) qui serviront d’appui aux propositions d’écriture.

Alternances de propositions d’écriture techniques et thématiques permettant de travailler le langage, la structure et d’écrire plusieurs textes jeunesse.

Retours de l’intervenante et du groupe après lecture des textes à voix haute.

Cadre garantissant la bienveillance, l’écoute et les échanges entre les participants.

Intervenante : Sophie David

Nombre de places : 8 personnes

Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Tarif en Formation Professionnelle : 1200 € TTC

Dates : du 6 au 10 juillet 2026

Horaires : de 10h à 17h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.

Informations et inscriptions par mail à l’adresse public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.

Vous avez un projet d’écriture jeunesse en cours, vous êtes illustrateur-rice et vous souhaitez créer des textes qui accompagnent vos illustrations ? Un personnage jeunesse vous trotte dans la tête depuis un moment et vous avez envie de lui créer une histoire ?



Nous vous proposons cinq jours de stage pour découvrir ou approfondir les codes de l’écriture jeunesse.

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :

payant

Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-07-11T01:59:59+02:00

Date(s) :

Ateliers SAINT-BLAISE 38, rue Saint-Blaise 75020 Paris

https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscription@paris-ateliers.org



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