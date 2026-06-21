STAGE ECRITURE POUR LA JEUNESSE Ateliers SAINT-BLAISE Paris
STAGE ECRITURE POUR LA JEUNESSE Ateliers SAINT-BLAISE Paris lundi 6 juillet 2026.
Objectifs du stage :
Repartir des 5 jours de stage avec plusieurs textes jeunesse écrits, des amorces de récits qui pourront se poursuivre après le stage, et/ou l’idée d’un projet long. Et plus précisément :
– Découvrir comment fonctionne la composition d’un texte pour la jeunesse : travailler la poésie, la concision, le vocabulaire en fonction de l’âge.
- Travailler la structure d’un texte, son rythme, sa musique.
- Découvrir l’usage de la répétition dans un texte pour les enfants.
- Découvrir la complémentarité entre textes et illustrations.
- Découvrir l’univers de plusieurs auteur-rice-s jeunesse.
- Creuser des personnages à travers leur langage, gestuelle, déplacement.
Moyens pédagogiques mis en œuvre
- Lecture d’albums jeunesse, d’auteur-rices écrivant pour des âges différents. (Claude Ponti, Anne Laure Bondoux, Marie-Aude Murail, etc…) qui serviront d’appui aux propositions d’écriture.
- Alternances de propositions d’écriture techniques et thématiques permettant de travailler le langage, la structure et d’écrire plusieurs textes jeunesse.
- Retours de l’intervenante et du groupe après lecture des textes à voix haute.
- Cadre garantissant la bienveillance, l’écoute et les échanges entre les participants.
Intervenante : Sophie David
Nombre de places : 8 personnes
Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).
Tarif en Formation Professionnelle : 1200 € TTC
Dates : du 6 au 10 juillet 2026
Horaires : de 10h à 17h, avec une pause déjeuner entre 13h et 14h.
Informations et inscriptions par mail à l’adresse public@paris-ateliers.org ou au 01 44 61 87 80.
Vous avez un projet d’écriture jeunesse en cours, vous êtes illustrateur-rice et vous souhaitez créer des textes qui accompagnent vos illustrations ? Un personnage jeunesse vous trotte dans la tête depuis un moment et vous avez envie de lui créer une histoire ?
Nous vous proposons cinq jours de stage pour découvrir ou approfondir les codes de l’écriture jeunesse.
Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
payant
Tarif : 450 € (Les inscrits de Paris Ateliers bénéficient d’une remise de 10% sur le prix des stages).
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T02:00:00+02:00
fin : 2026-07-11T01:59:59+02:00
Date(s) :
Ateliers SAINT-BLAISE 38, rue Saint-Blaise 75020 Paris
https://www.paris-ateliers.org/ +33144618780 inscription@paris-ateliers.org
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