Stage Encadrer un atelier de pratique théâtrale

A Stazzona Pioggiola Haute-Corse

Tarif : 540 – 540 – 540 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-20

L’Aria propose un stage Encadrer un atelier de pratique théâtrale , dirigé par Stéphane Gallet. Une formation pour apprendre à accompagner enfants, ados ou adultes dans la mise en voix, le travail du corps et la conduite d’un atelier.

.

A Stazzona Pioggiola 20259 Haute-Corse Corse +33 4 95 61 93 18 formation@ariacorse.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Internship Running a practical theatre workshop

L’Aria is offering a course entitled Encadrer un atelier de pratique théâtrale , directed by Stéphane Gallet. This course teaches children, teenagers and adults how to use their voices, work with the body and lead a workshop.

L’événement Stage Encadrer un atelier de pratique théâtrale Pioggiola a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme Intercommunal de L’Ile Rousse-Balagne