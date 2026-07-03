Stage Jeux sportifs Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Informations pratiques

Ce stage met l’accent sur le plaisir de bouger à travers une

multitude de disciplines et de jeux collectifs.

Chaque matinée est l’occasion de relever des défis sportifs

variés, pensés pour que chacun puisse s’exprimer selon son niveau et ses

envies. Au-delà de l’effort physique, les séances favorisent l’esprit d’équipe,

le fair-play et la cohésion. Entre deux courses et quelques éclats de rire, les

participants développent leur agilité tout en partageant des moments forts.

Âge : 7 à 10 ans

Dates : Du lundi 6 au vendredi 10 juillet

Horaires : De

10h à 11h

Un programme varié pour s’amuser, se dépenser et cultiver l’esprit d’équipe tout au long des vacances.

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 11h00

payant

13,5 euros le stage.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-07-10T14:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T11:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T11:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T11:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T11:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T11:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut 75012 PARIS

+33144740514 bercy@claje.asso.fr



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