Stage Jeux sportifs Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS
lundi 6 juillet 2026 · Centre Paris Anim' Musidora (ex Bercy) · PARIS
Informations pratiques
Ce stage met l’accent sur le plaisir de bouger à travers une
multitude de disciplines et de jeux collectifs.
Chaque matinée est l’occasion de relever des défis sportifs
variés, pensés pour que chacun puisse s’exprimer selon son niveau et ses
envies. Au-delà de l’effort physique, les séances favorisent l’esprit d’équipe,
le fair-play et la cohésion. Entre deux courses et quelques éclats de rire, les
participants développent leur agilité tout en partageant des moments forts.
Âge : 7 à 10 ans
Dates : Du lundi 6 au vendredi 10 juillet
Horaires : De
10h à 11h
Un programme varié pour s’amuser, se dépenser et cultiver l’esprit d’équipe tout au long des vacances.
Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 11h00
payant
13,5 euros le stage.
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T11:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T11:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T11:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T11:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T11:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut 75012 PARIS
+33144740514 bercy@claje.asso.fr
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