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Stage Jeux sportifs Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

lundi 6 juillet 2026 · Centre Paris Anim' Musidora (ex Bercy) · PARIS

Stage Jeux sportifs Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Centre Paris Anim' Musidora (ex Bercy)
Adresse
51 rue François Truffaut
Ville
75012 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>13,5 euros le stage.</p>

Ce stage met l’accent sur le plaisir de bouger à travers une
multitude de disciplines et de jeux collectifs.

Chaque matinée est l’occasion de relever des défis sportifs
variés, pensés pour que chacun puisse s’exprimer selon son niveau et ses
envies. Au-delà de l’effort physique, les séances favorisent l’esprit d’équipe,
le fair-play et la cohésion. Entre deux courses et quelques éclats de rire, les
participants développent leur agilité tout en partageant des moments forts.

Âge : 7 à 10 ans

Dates : Du lundi 6 au vendredi 10 juillet

Horaires : De
10h à 11h

Un programme varié pour s’amuser, se dépenser et cultiver l’esprit d’équipe tout au long des vacances.
Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h00 à 11h00
payant

13,5 euros le stage.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T13:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T14:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T10:00:00+02:00_2026-07-06T11:00:00+02:00;2026-07-07T10:00:00+02:00_2026-07-07T11:00:00+02:00;2026-07-08T10:00:00+02:00_2026-07-08T11:00:00+02:00;2026-07-09T10:00:00+02:00_2026-07-09T11:00:00+02:00;2026-07-10T10:00:00+02:00_2026-07-10T11:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut  75012 PARIS
+33144740514 bercy@claje.asso.fr


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