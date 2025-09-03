Stage Lecture à voix haute Quai de scène Bourg-lès-Valence
Quai de scène 5 rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 170 – 170 – 170 EUR
Début : 2026-03-13 17:00:00
fin : 2026-03-13 19:30:00
2026-03-13 2026-03-14
Ce stage de lecture permet de découvrir le parler magnifique de Giono, à la fois très oral et très poétique, plein d’images et d’envolées lyriques, et cependant toujours porté par des personnages très ancrés .
Quai de scène 5 rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 70 40 54 02 contact@quaidescene.com
This reading course is an opportunity to discover Giono?s magnificent language, at once very oral and very poetic, full of imagery and lyrical flights of fancy, and yet always carried along by very grounded characters.
