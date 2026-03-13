Stage les artistes en herbe printemps Centre Paris Anim’ Jean Verdier PARIS

Inspirée par l’univers de la préhistoire et le monde drôle et coloré dans les Pierrafeu, cette aventure artistique invite les enfants à vivre une semaine créative au temps des cavernes.

Pendant cette semaine, ils explorent la danse, la musique, le chant et le bricolage créatif, laissent libre cours à leur imagination et s’amusent pleinement.

Tout au long de la semaine, ils inventent une histoire qu’ils présenteront lors d’un spectacle final.

Objectif : explorer, créer et s’exprimer en s’amusant !

Au programme :

Danse et activité physique

Éveil musical et chant

Bricolage créatif

Jeux

Et des surprises

Rejoignez la troupe des cromignons des cavernes !

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 10h00 à 17h00

payant

94,50 euros + 20 de fournitures

(+ 5 euros en cas de première inscription au CRL10)

Prévoir un panier repas, un goûter, une tenue adaptée et un change !

Public enfants. A partir de 5 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T13:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T10:00:00+02:00_2026-04-20T17:00:00+02:00;2026-04-21T10:00:00+02:00_2026-04-21T17:00:00+02:00;2026-04-22T10:00:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00;2026-04-23T10:00:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00;2026-04-24T10:00:00+02:00_2026-04-24T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 PARIS

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-les-artistes-en-herbe-printemps +33142030047 info-jv@crl10.net https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/ https://www.facebook.com/JeanVerdierCRL10/



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