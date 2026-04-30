Stage magie pour adultes Ferme de Montsouris Paris

Apprenez l’art de l’illusion en comité restreint

Vous avez toujours rêvé de maîtriser des tours de magie à quelques centimètres des yeux de votre public ? Cette session de Close-up est faite pour vous.

Accompagnés par Bertrand Crimet, spécialiste reconnu de la prestidigitation, vous découvrirez les secrets et les bases techniques nécessaires pour briller en société. Plus qu’un simple cours, c’est un véritable partage de savoir-faire par un artiste qui a foulé les plus grandes scènes.

Au programme de cette session :

Les bases du Close-up : Manipulation et psychologie du détournement d’attention.

Manipulation et psychologie du détournement d’attention. Trouvailles magiques : Apprentissage de techniques concrètes pour surprendre vos proches.

Apprentissage de techniques concrètes pour surprendre vos proches. Mentalisme : Introduction aux secrets de la lecture de pensée et de l’illusionnisme mental.

Un encadrement de qualité :

Afin de garantir une progression personnalisée et un échange direct avec l’artiste, le groupe est limité à 12 participants maximum.

Infos Pratiques

Date : Samedi 23 mai

Samedi 23 mai Horaires : De 10h à 12h

De 10h à 12h Public : Amateurs (à partir de 16 ans)

Amateurs (à partir de 16 ans) Tarif : 50 € la session

50 € la session Lieu : Ferme Montsouris – 17 Villa Saint-Jacques, 75014 Paris

Attention : Places très limitées (12 personnes) ! Réservez vite pour vivre ce moment unique au cœur du 14ème.

Passez de l’autre côté du miroir le temps d’une matinée exceptionnelle ! Le célèbre magicien-mime Bertrand Crimet, fort de son expérience au Cirque d’Hiver Bouglione et chez Shirley et Dino, vous ouvre les portes de son univers. Une occasion rare de s’initier au Close-up et au mentalisme dans un cadre privilégié à la Ferme Montsouris.

Le samedi 23 mai 2026

de 10h00 à 12h00

payant

Tarif : 50 € la session

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T13:00:00+02:00

fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T10:00:00+02:00_2026-05-23T12:00:00+02:00

Ferme de Montsouris 15, Villa Saint-Jacques dans le 14e 75014 Paris

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