Stage Motricité : bouger, jouer et grandir Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS
lundi 6 juillet 2026 · Centre Paris Anim' Musidora (ex Bercy) · PARIS
Informations pratiques
Place à l’action pour les petits sportifs en herbe ! Ce
stage invite les 4-6 ans à se dépenser et à prendre confiance en leurs
capacités dans une ambiance bienveillante.
Le programme fait la part belle à l’aventure : les enfants
relèvent des défis d’agilité, explorent des parcours ludiques et s’initient aux
premiers jeux en équipe. C’est l’occasion idéale pour développer la
coordination et l’équilibre
Rires et petits défis rythment chaque séance, offrant aux
enfants une parenthèse idéale pour apprivoiser leurs mouvements en toute
confiance.
·
Âge : 4 à 6 ans
·
Dates : Du lundi 6 au vendredi 10 Juillet
·
Horaires : de 11h à 12h
Le plein d’énergie et de sourires pour aider les plus petits à bien grandir.
Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 11h00 à 12h00
payant
13,5 euros le stage.
Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T11:00:00+02:00_2026-07-06T12:00:00+02:00;2026-07-07T11:00:00+02:00_2026-07-07T12:00:00+02:00;2026-07-08T11:00:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00;2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut 75012 PARIS
+33144740514 bercy@claje.asso.fr
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Webinaire : quelle place pour l’IA dans le travail social ? 3 juillet 2026
- Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris 3 juillet 2026
- STAGE TISSAGE CONTEMPORAIN / UPCYCLING Ateliers SAINT-BLAISE Paris 3 juillet 2026
- Sport Capital à tout âge à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris 3 juillet 2026
- La bibliothèque Georges Brassens est de sortie ! Jardin Françoise-Héritier PARIS 3 juillet 2026