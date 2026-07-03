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Stage Motricité : bouger, jouer et grandir Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

lundi 6 juillet 2026 · Centre Paris Anim' Musidora (ex Bercy) · PARIS

Stage Motricité : bouger, jouer et grandir Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
vendredi 10 juillet 2026
Lieu
Centre Paris Anim' Musidora (ex Bercy)
Adresse
51 rue François Truffaut
Ville
75012 PARIS
Département
Paris
Tarif
<p>13,5 euros le stage.</p>

Place à l’action pour les petits sportifs en herbe ! Ce
stage invite les 4-6 ans à se dépenser et à prendre confiance en leurs
capacités dans une ambiance bienveillante.

Le programme fait la part belle à l’aventure : les enfants
relèvent des défis d’agilité, explorent des parcours ludiques et s’initient aux
premiers jeux en équipe. C’est l’occasion idéale pour développer la
coordination et l’équilibre

Rires et petits défis rythment chaque séance, offrant aux
enfants une parenthèse idéale pour apprivoiser leurs mouvements en toute
confiance.

·
Âge : 4 à 6 ans

·
Dates : Du lundi 6 au vendredi 10 Juillet

·
Horaires : de 11h à 12h

Le plein d’énergie et de sourires pour aider les plus petits à bien grandir.
Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 11h00 à 12h00
payant

13,5 euros le stage.

Public enfants. A partir de 4 ans. Jusqu’à 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-10T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-06T11:00:00+02:00_2026-07-06T12:00:00+02:00;2026-07-07T11:00:00+02:00_2026-07-07T12:00:00+02:00;2026-07-08T11:00:00+02:00_2026-07-08T12:00:00+02:00;2026-07-09T11:00:00+02:00_2026-07-09T12:00:00+02:00;2026-07-10T11:00:00+02:00_2026-07-10T12:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut  75012 PARIS
+33144740514 bercy@claje.asso.fr


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