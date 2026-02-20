Stage multi sport RD 906 Route de Vichy La Chaise-Dieu
lundi 19 octobre 2026 · RD 906 Route de Vichy · La Chaise-Dieu
Informations pratiques
La Chaise-Dieu
Stage multi sport
RD 906 Route de Vichy Accueil de loisirs de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
la demi journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-19
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-19
Ce stage multi sport est proposé aux enfants dès 3 ans par Mobil sport du 19 au 22 octobre à l’accueil de loisirs de La Chaise-Dieu de 9h30 à 11h pour les petits et de 14h à 16h30 pour les grands. Places limitées réservation au 04 71 00 56 67
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RD 906 Route de Vichy Accueil de loisirs de La Chaise-Dieu La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 56 67
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English :
This multisport camp is offered by Mobil Sport for children ages 3 and up from October 19 to 22 at the La Chaise-Dieu recreation center from 9:30 a.m. %for the younger children and from 2:00 p.m. to 4:30 p.m. for the older children. Limited spaces available: call 04 71 00 56 67 to reserve a spot.
L’événement Stage multi sport La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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