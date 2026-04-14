Stage Nature & Montessori, Paris 20ème – du 27 au 30/4/26, 20e Arrondissement, 75020 Paris, France, Paris

Stage Nature & Montessori, Paris 20ème – du 27 au 30/4/26 Lundi 27 avril, 11h00 20e Arrondissement, 75020 Paris, France Paris

Tarifs : Tarif normal 330€ ; Pour les anciens élèves de l’école Montessori « Graine à Grandir » 320€ ; Pour élèves de l’école Montessori « Graine à Grandir » 300€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-27T11:00:00+02:00 – 2026-04-28T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-27T11:00:00+02:00 – 2026-04-28T11:00:00+02:00

Durant les vacances scolaires du lundi 27 au jeudi 30/4/26, nous vous proposons un stage Nature & Montessori pour enfants de 4 à 10 ans, alternant des journées entières dans le parc des Buttes Chaumont et des demi-journées dans l’école Montessori « Graine à Grandir ».

Co-animé par des animatrices Montessori et Nature.

Au programme :

Les secrets de Dame Nature distillés au gré des rencontres animales ou végétales, des Créations 100% Végétales, des Jeux Sensoriels, des Météos du Cœur, du Yoga Nature, des moments Pépites & Épines & Gratitudes… Se ressourcer ensemble et chacun, s’émerveiller toujours et encore, utiliser TOUS nos Sens, expérimenter beaucoup, attiser notre curiosité, jouer et rire aux éclats. Et pleins d’autres surprises pour découvrir la Nature de façon ludique et sensorielle, selon la pédagogie Montessori.

Offrez aux petits parisiens de VIVRE la Nature dans toutes leurs cellules ! Observer, Sentir, Toucher, Ecouter… le Vivant.

Durée : 42h30

Activité organisée par Anne-Jeanne – Educatrice Nature/Educatrice Montessori

Infos et réservation sur EcoNature : https://www.eco-nature.org/experience/stage-nature-and-montessori-paris-20eme-du-15-au-18-7-25-884

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Des Vacances de (re)liance à LA Nature et à SA Nature , pour transmettre la magie du Vivant à chaque saison, dans l’Écoute de soi-même, des autres et de la Nature. Nature enfant (éveil nature…)