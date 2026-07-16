Stage Open-Lab, Le Temps des Cerises, Issy-les-Moulineaux

Informations pratiques

Stage Open-Lab 19 – 23 octobre Le Temps des Cerises Hauts-de-Seine

Stage payant en fonction du quotient familial. Inscription sur Téliss.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-19T10:00:00+02:00 – 2026-10-19T13:00:00+02:00

Fin : 2026-10-23T10:00:00+02:00 – 2026-10-23T13:00:00+02:00

Stage Open-Lab 11-15 ans

Découvrez l’utilisation des machines du Minilab du Temps des Cerises !

Durant les vacances scolaires, vous pourrez découvrir et apprendre à utiliser les machines numériques et outils du Minilab. Une occasion unique pour apprendre, travailler en équipe, se perfectionner et innover !

Stage payant en fonction du quotient familial. Inscription sur Téliss.

Du lundi 19 au vendredi 23 octobre de 10h à 13h.

Le Temps des Cerises 90-98, promenade du Verger, Issy-les-Moulineaux, 92130, Ile-de-France Issy-les-Moulineaux 92130 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 41 23 84 00 https://www.clavim.asso.fr/le-temps-des-cerises https://www.facebook.com/letempsdescerisesissy;https://twitter.com/tdcissy;https://www.instagram.com/le_temps_des_cerises_issy/ [{« type »: « link », « value »: « https://teliss.ville-issy.fr/guard/login »}, {« type »: « phone », « value »: « 0141238400 »}] Implanté dans l’éco-quartier du Fort d’Issy et installé dans d’anciennes casemates, le Temps des Cerises est un établissement de proximité de la Ville d’Issy-les-Moulineaux géré par l’association CLAVIM. Il s’agit d’un équipement d’animations pluridisciplinaires, de découvertes culturelles, d’expérimentations ludiques, numériques et scientifiques, de rencontres et d’échanges pour tous les publics.

En rejoignant le réseau des Micro-Folies coordonné par La Villette sous l’impulsion du Ministère de la Culture, le Temps des Cerises accueille depuis septembre 2019 le Musée numérique réunissant aujourd’hui plus de 6 000 œuvres d’institutions et musées nationaux ainsi qu’un Minilab.

Horaires d’ouverture (sauf jours fériés)

Du mardi au vendredi de 14h à 19h

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h

Fermeture de la Médiathèque le jeudi. Bus 323 arrêt rue du Fort ; TUVIM arrêt Général Guichard ; Bus 169 arrêt Émile Duployé ; Transilien N arrêt gare de Clamart.

Découvrez l’utilisation des machines d’un fablab !

Temps des Cerises