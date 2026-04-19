Stage pack ado « hip-hop & boxe » Centre Paris Anim’ Louis Lumière PARIS
Stage pack ado « hip-hop & boxe » Centre Paris Anim’ Louis Lumière PARIS lundi 27 avril 2026.
Ce stage original propose une immersion dynamique dans l’univers de la boxe et du hip-hop.
À travers des séances rythmées et accessibles à tous, les participants découvriront les techniques de la boxe (coordination, déplacements, enchaînements) et travailleront leur créativité à travers l’écriture Hip-hop:
10h–12h : Atelier d’écriture hip-hop et expression orale
12h–13h : Pique-nique au Centre
13h–15h : Initiation à la boxe
Plonge dans un stage explosif mêlant puissance et créativité ! Entre techniques de boxe et énergie dans l’écriture hip-hop, viens te dépasser, te défouler et révéler ton style
Du lundi 27 avril 2026 au mercredi 29 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi
de 10h00 à 15h00
payant
40.50€ paiement uniquement sur place
Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 13 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-27T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-29T18:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-27T10:00:00+02:00_2026-04-27T15:00:00+02:00;2026-04-28T10:00:00+02:00_2026-04-28T15:00:00+02:00;2026-04-29T10:00:00+02:00_2026-04-29T15:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Louis Lumière 46 rue Louis Lumière 75020 PARIS
+33143612451 louislumiere@ligueparis.org
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