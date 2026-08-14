Informations pratiques

Plusieurs formats sont proposés selon l’âge (à partir de 7 ans) et le niveau :

Kids : découverte et progression à travers jeux, ateliers et matchs

Électrique+ : perfectionnement et préparation à la compétition

Adultes : du débutant au confirmé

Gymnase Japy – Paris 11e

Les stages sont payants et accessibles sur inscription. Vous n’avez pas votre propre matériel ? Une option location est proposé.

Toutes les informations, dates, tarifs et inscriptions : https://paris-escrime-sporting.fr/les-stages/

Et pour pratiquer toute l’année ?

Le Paris Escrime Sporting Club propose également des cours dès 5 ans, pour les enfants, adolescents et adultes, de l’initiation à la compétition. https://paris-escrime-sporting.fr

Pendant les vacances scolaires, venez découvrir l’escrime ou vous perfectionner avec le Paris Escrime Sporting Club ! Des stages pour tous les niveaux, des débutants aux compétiteurs, enfants ou adultes, à Paris 11e.

Du lundi 05 juillet 2027 au vendredi 09 juillet 2027 :

Du lundi 12 avril 2027 au vendredi 16 avril 2027 :

Du lundi 15 février 2027 au vendredi 19 février 2027 :

Du lundi 21 décembre 2026 au mercredi 23 décembre 2026 :

Du lundi 19 octobre 2026 au samedi 24 octobre 2026 :

Du lundi 24 août 2026 au samedi 29 août 2026 :

payant

Les tarifs varient selon les stages et les formules choisies. Retrouvez tous les tarifs sur notre site internet.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 7 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-08-24T02:00:00+02:00

fin : 2027-07-10T01:59:59+02:00

Date(s) :

Gymnase Japy 2, rue Japy 75011 Paris

https://paris-escrime-sporting.fr/ +33780975011 leclub@paris-escrime-sporting.fr https://www.facebook.com/ParisEscrimeSportingClub/ https://www.facebook.com/ParisEscrimeSportingClub/



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