Stage pilates printemps Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris

Cette pratique sportive n’est pas seulement douce et relaxante, en effet elle met l’accent sur le renforcement musculaire et la souplesse. Améliorez votre équilibre ainsi que vos sens afin de trouver une harmonie parfaite entre votre corps et votre esprit, en vous concentrant sur la respiration.

Animé par Laury

Une semaine de stage pour se remettre en forme et prendre soin de soi !

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h30

payant

16 – 26 ans : 2,70 euros / heure

+ de 26 ans : tarif soumis au quotient familial(+ 5 euros en cas de première inscription).

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 99 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T19:00:00+02:00_2026-04-20T20:30:00+02:00;2026-04-21T19:00:00+02:00_2026-04-21T20:30:00+02:00;2026-04-22T19:00:00+02:00_2026-04-22T20:30:00+02:00;2026-04-23T19:00:00+02:00_2026-04-23T20:30:00+02:00;2026-04-24T19:00:00+02:00_2026-04-24T20:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010 Paris

https://crl10.aniapp.fr/activites/stages/stage-pilates-printemps +33142034078 info-gb@crl10.net



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