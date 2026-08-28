Stage ponctuel danse Improvisation et empuissancement. Salle de Danse Yssingeaux

Informations pratiques

Yssingeaux

Stage ponctuel danse Improvisation et empuissancement.

Salle de Danse Les Ateliers, 26 Avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-09

Avec Natalie Hofmann de la Compagnie Infinie

Différentes approches au corps et à la danse seront proposées (release-technique, pratique somatique, contact improvisation, mouvement authentique, composition instantanée et voix)

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Salle de Danse Les Ateliers, 26 Avenue du 8 Mai 1945 Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 71 41 37 metyssart43@gmail.com

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English :

With Natalie Hofmann of the Compagnie Infinie

Various approaches to the body and dance will be explored (release technique, somatic practice, contact improvisation, authentic movement, instant composition, and voice)

L’événement Stage ponctuel danse Improvisation et empuissancement. Yssingeaux a été mis à jour le 2026-08-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire