Stage pour enfants 8-12 ans SPORT ! Théâtre La Voyageuse Nancy

Nancy

Stage pour enfants 8-12 ans SPORT !

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

185

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-26 09:00:00

fin : 2026-10-30 17:30:00

Date(s) :

2026-10-26

Le stage JOUER LIRE ECRIRE propose aux enfants d’aborder différents aspects de la création théâtrale. 5 jours de découverte et de travail dans la joie pour aboutir à une restitution publique dans le théâtre le vendredi en fin de journée, sous les yeux des parents, familles et ami.e.s.

Intervenante Mélodie Lambert

Repas sorti du sac.

Inscription en ligne.

Le tarif indiqué ne comprend pas les 10 € de l’adhésion à l’association (valable pour l’année scolaire), à régler également.Enfants

185 .

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20

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English :

The PLAY? READ? WRITE? workshop offers children the opportunity to explore different aspects of theatrical creation. Five days of discovery and fun-filled work, culminating in a public performance at the theater on Friday afternoon, in front of parents, family, and friends.

Instructor: Mélodie Lambert

Bring your own lunch.

Online registration.

The listed price does not include the 10 € association membership fee (valid for the school year), which must also be paid.

L’événement Stage pour enfants 8-12 ans SPORT ! Nancy a été mis à jour le 2026-06-20 par DESTINATION NANCY