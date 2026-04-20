Stage Printemps – Aquarelle Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS

Initiez-vous à la délicatesse de la peinture à l’eau lors

d’un stage printanier dédié à la couleur. Conçu pour les débutants comme pour

les amateurs souhaitant se perfectionner, cet atelier vous invite à explorer

les nuances et les transparences propres à ce médium.

À travers une approche accessible, vous découvrirez comment

dompter les pigments en expérimentant les deux techniques fondamentales :

La

technique sèche

technique sèche La technique humide

Explorez les secrets de l’eau et des pigments lors d’une initiation artistique.

Du lundi 20 avril 2026 au mercredi 22 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi

de 18h30 à 21h00

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 15h00 à 17h00

payant

Stage du 20 au 24 avril :

27€/le stage pour les moins de 26 ans et selon QF pour les plus de 26 ans

Stage du 20 au 22 avril :

20,25€/le stage pour les moins de 26 ans et selon QF pour les plus de 26 ans

Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T21:30:00+02:00

fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T15:00:00+02:00_2026-04-20T17:00:00+02:00;2026-04-20T18:30:00+02:00_2026-04-20T21:00:00+02:00;2026-04-21T15:00:00+02:00_2026-04-21T17:00:00+02:00;2026-04-21T18:30:00+02:00_2026-04-21T21:00:00+02:00;2026-04-22T15:00:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00;2026-04-22T18:30:00+02:00_2026-04-22T21:00:00+02:00;2026-04-23T15:00:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00;2026-04-24T15:00:00+02:00_2026-04-24T17:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut 75012 PARIS

+33144740514 bercy@claje.asso.fr



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