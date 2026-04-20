Stage Printemps – Aquarelle Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS
Stage Printemps – Aquarelle Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) PARIS lundi 20 avril 2026.
Initiez-vous à la délicatesse de la peinture à l’eau lors
d’un stage printanier dédié à la couleur. Conçu pour les débutants comme pour
les amateurs souhaitant se perfectionner, cet atelier vous invite à explorer
les nuances et les transparences propres à ce médium.
À travers une approche accessible, vous découvrirez comment
dompter les pigments en expérimentant les deux techniques fondamentales :
- La
technique sèche
- La technique humide
Explorez les secrets de l’eau et des pigments lors d’une initiation artistique.
Du lundi 20 avril 2026 au mercredi 22 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi
de 18h30 à 21h00
Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 15h00 à 17h00
payant
Stage du 20 au 24 avril :
27€/le stage pour les moins de 26 ans et selon QF pour les plus de 26 ans
Stage du 20 au 22 avril :
20,25€/le stage pour les moins de 26 ans et selon QF pour les plus de 26 ans
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T21:30:00+02:00
fin : 2026-04-24T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T15:00:00+02:00_2026-04-20T17:00:00+02:00;2026-04-20T18:30:00+02:00_2026-04-20T21:00:00+02:00;2026-04-21T15:00:00+02:00_2026-04-21T17:00:00+02:00;2026-04-21T18:30:00+02:00_2026-04-21T21:00:00+02:00;2026-04-22T15:00:00+02:00_2026-04-22T17:00:00+02:00;2026-04-22T18:30:00+02:00_2026-04-22T21:00:00+02:00;2026-04-23T15:00:00+02:00_2026-04-23T17:00:00+02:00;2026-04-24T15:00:00+02:00_2026-04-24T17:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Musidora (ex Bercy) 51 rue François Truffaut 75012 PARIS
+33144740514 bercy@claje.asso.fr
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