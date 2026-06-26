Monistrol-sur-Loire

Stage raid aventure d’été

777 route de cheucle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : 150 – 150 – 150 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 09:00:00

fin : 2026-07-21 16:30:00

Date(s) :

2026-07-20

Stage Raid Aventure d’été. Un stage raid aventure de deux jours au repos des bois en pension complète, avec un bivouac en forêt.

Réservation au 06 01 77 31 41.

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777 route de cheucle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 77 31 41

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English :

Summer Adventure Trekking Camp. A two-day adventure trekking camp at Le Repos des Bois with full board, including an overnight stay in the forest.

Reservations: 06 01 77 31 41.

L’événement Stage raid aventure d’été Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron