Stage raid aventure d’été Monistrol-sur-Loire
Stage raid aventure d’été Monistrol-sur-Loire lundi 20 juillet 2026.
Monistrol-sur-Loire
Stage raid aventure d’été
777 route de cheucle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 150 – 150 – 150 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-07-21 16:30:00
Date(s) :
2026-07-20
Stage Raid Aventure d’été. Un stage raid aventure de deux jours au repos des bois en pension complète, avec un bivouac en forêt.
Réservation au 06 01 77 31 41.
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777 route de cheucle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 77 31 41
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English :
Summer Adventure Trekking Camp. A two-day adventure trekking camp at Le Repos des Bois with full board, including an overnight stay in the forest.
Reservations: 06 01 77 31 41.
L’événement Stage raid aventure d’été Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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