Stage Théâtre CPA Musidora Paris
mercredi 15 juillet 2026 · CPA Musidora · Paris
Informations pratiques
Durant ce stage de théâtre, nous travaillerons le 1er jour sur l’expression corporelle, la respiration et la concentration.
Le 2ème jour sera consacré aux émotions et à la création de personnages.
Enfin, pour finir, notre dernier jour sera davantage axé sur des improvisations.
Le tout dans la joie et la bienveillance pour passer 3 jours supers ensemble
L’objectif : s’exprimer avec son corps, ses émotions et improviser.
Du mercredi 15 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi
de 11h00 à 12h30
payant
12,15 euros.
Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-15T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-17T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-15T11:00:00+02:00_2026-07-15T12:30:00+02:00;2026-07-16T11:00:00+02:00_2026-07-16T12:30:00+02:00;2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T12:30:00+02:00
CPA Musidora 51, rue François Truffaut 75012 Paris
https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr
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