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Stage Théâtre CPA Musidora Paris

mercredi 15 juillet 2026 · CPA Musidora · Paris

Stage Théâtre CPA Musidora Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
CPA Musidora
Adresse
51, rue François Truffaut
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>12,15 euros.</p>

Durant ce stage de théâtre, nous travaillerons le 1er jour sur l’expression corporelle, la respiration et la concentration.

Le 2ème jour sera consacré aux émotions et à la création de personnages.

Enfin, pour finir, notre dernier jour sera davantage axé sur des improvisations.

Le tout dans la joie et la bienveillance pour passer 3 jours supers ensemble

L’objectif : s’exprimer avec son corps, ses émotions et improviser.
Du mercredi 15 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi
de 11h00 à 12h30
payant

12,15 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-15T14:00:00+02:00
fin : 2026-07-17T15:30:00+02:00
Date(s) : 2026-07-15T11:00:00+02:00_2026-07-15T12:30:00+02:00;2026-07-16T11:00:00+02:00_2026-07-16T12:30:00+02:00;2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T12:30:00+02:00

CPA Musidora 51, rue François Truffaut  75012 Paris
https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr


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