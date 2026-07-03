Stage Théâtre CPA Musidora Paris

Informations pratiques

Durant ce stage de théâtre, nous travaillerons le 1er jour sur l’expression corporelle, la respiration et la concentration.

Le 2ème jour sera consacré aux émotions et à la création de personnages.

Enfin, pour finir, notre dernier jour sera davantage axé sur des improvisations.

Le tout dans la joie et la bienveillance pour passer 3 jours supers ensemble

L’objectif : s’exprimer avec son corps, ses émotions et improviser.

Du mercredi 15 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 11h00 à 12h30

payant

12,15 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 7 ans. Jusqu’à 11 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-15T14:00:00+02:00

fin : 2026-07-17T15:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-15T11:00:00+02:00_2026-07-15T12:30:00+02:00;2026-07-16T11:00:00+02:00_2026-07-16T12:30:00+02:00;2026-07-17T11:00:00+02:00_2026-07-17T12:30:00+02:00

CPA Musidora 51, rue François Truffaut 75012 Paris

https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr



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