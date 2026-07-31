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AGENDA · Guéret

Stage Théâtre Espace Fayolle Guéret

samedi 23 janvier 2027 · Espace Fayolle · Guéret

Stage Théâtre Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Début
samedi 23 janvier 2027
Fin
dimanche 24 janvier 2027
Heure de début
09:00:00
Lieu
Espace Fayolle
Adresse
6 Avenue Fayolle
Ville
23000 Guéret
Département
Creuse
Tarif
30 30 Tarif de base plein tarif

Guéret

Stage Théâtre

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 09:00:00
fin : 2027-01-24 17:00:00

Date(s) :
2027-01-23

Stage Théâtre comment faire entendre des textes de
théâtre ou non, se les approprier, jouer avec, trouver des passages secrets qui emmèneront le spectateur ailleurs. Ce stage sera animé par Hervé Herpe et Laurianne Baudouin, comédien(nes) et metteur(es) en scène.   .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94  lagueretoise@ville-gueret.fr

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English :

L’événement Stage Théâtre Guéret a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Grand Guéret

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