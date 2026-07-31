Stage Théâtre Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Guéret

Stage Théâtre

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-23 09:00:00

fin : 2027-01-24 17:00:00

Date(s) :

2027-01-23

Stage Théâtre comment faire entendre des textes de

théâtre ou non, se les approprier, jouer avec, trouver des passages secrets qui emmèneront le spectateur ailleurs. Ce stage sera animé par Hervé Herpe et Laurianne Baudouin, comédien(nes) et metteur(es) en scène. .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

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English :

L’événement Stage Théâtre Guéret a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Grand Guéret