Stage Théâtre Espace Fayolle Guéret
samedi 23 janvier 2027 · Espace Fayolle · Guéret
Informations pratiques
Guéret
Stage Théâtre
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse
Tarif : 30 – 30 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-23 09:00:00
fin : 2027-01-24 17:00:00
Date(s) :
2027-01-23
Stage Théâtre comment faire entendre des textes de
théâtre ou non, se les approprier, jouer avec, trouver des passages secrets qui emmèneront le spectateur ailleurs. Ce stage sera animé par Hervé Herpe et Laurianne Baudouin, comédien(nes) et metteur(es) en scène. .
Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr
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English :
L’événement Stage Théâtre Guéret a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Grand Guéret
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