Stage théâtre jeunes – Jeux de théâtre – Été 2026 Square Juliette Dodu PARIS

Une approche du théâtre corporel et du théâtre d’improvisation.

Les STAGES THEATRE JEUNES pour les 10 à 18 ans se déroulent au THEATRE DE VERDURE DU SQUARE JULIETTE DODU – PARIS 10e.

L’inscription est conseillée.

Les Stages sont gratuits.

Participez aux STAGES THEATRE JEUNES dans le cadre de l’ETE à la GRANGE AUX BELLES – PARIS EN SCENE – 2026

Du lundi 17 août 2026 au vendredi 21 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 15h30 à 19h30

Du lundi 22 juin 2026 au vendredi 26 juin 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 14h00 à 18h00

gratuit

au 06 14 01 10 69 ou par mail contact@atoitheatre.net

Public jeunes. A partir de 10 ans. Jusqu’à 20 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-22T17:00:00+02:00

fin : 2026-08-21T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-22T14:00:00+02:00_2026-06-22T18:00:00+02:00;2026-06-23T14:00:00+02:00_2026-06-23T18:00:00+02:00;2026-06-24T14:00:00+02:00_2026-06-24T18:00:00+02:00;2026-06-25T14:00:00+02:00_2026-06-25T18:00:00+02:00;2026-06-26T14:00:00+02:00_2026-06-26T18:00:00+02:00;2026-08-17T15:30:00+02:00_2026-08-17T19:30:00+02:00;2026-08-18T15:30:00+02:00_2026-08-18T19:30:00+02:00;2026-08-19T15:30:00+02:00_2026-08-19T19:30:00+02:00;2026-08-20T15:30:00+02:00_2026-08-20T19:30:00+02:00;2026-08-21T15:30:00+02:00_2026-08-21T19:30:00+02:00

Square Juliette Dodu 25 rue Juliette-Dodu 75010 PARIS

https://www.atoitheatre.net/ +33614011069 contact@atoitheatre.net



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