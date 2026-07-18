Stage théâtre pour les 13-18 ans Tota Compania Centre culturel Vauban Toul
lundi 20 juillet 2026 · Centre culturel Vauban · Toul
Informations pratiques
Toul
Stage théâtre pour les 13-18 ans Tota Compania
Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
300
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Thème histoire à faire peur
Novices bienvenus
Fantômes, loups-garous, monstres en tous genres … des histoires à trembler pour ne plus dormir !
Repas compris
Tarif adhérent ou non-adhérent, avec ou sans week-end loisir à Bussang
Infos et inscriptions par mail ou téléphoneEnfants
300 .
Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08 contact@totacompania.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Theme: Scary Stories
Beginners Welcome
Ghosts, werewolves, monsters of all kinds… stories that will make you shiver and keep you up all night!
Meals included
Rates for members and non-members, with or without a weekend getaway in Bussang
Information and registration by email or phone
L’événement Stage théâtre pour les 13-18 ans Tota Compania Toul a été mis à jour le 2026-07-15 par MT TERRES TOULOISES
À voir aussi à Toul (Meurthe-et-Moselle)
- Théâtre Les mystères de Pimodan Hôtel de Pimodan Toul 18 juillet 2026
- Concert Pauline Paris et Rafaël Leroy Hôtel de Pïmodan Hôtel de Pimodan Toul 19 juillet 2026
- À Table dans les Vignes Maison du tourisme Terres Touloises Toul 5 août 2026
- Visite nature Vespéral Toul 12 août 2026
- 42ème Joutes nautiques Port de France Port de France Toul 23 août 2026