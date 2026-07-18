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AGENDA · Toul

Stage théâtre pour les 13-18 ans Tota Compania Centre culturel Vauban Toul

lundi 20 juillet 2026 · Centre culturel Vauban · Toul

Stage théâtre pour les 13-18 ans Tota Compania Centre culturel Vauban Toul

Informations pratiques

Début
lundi 20 juillet 2026
Fin
jeudi 30 juillet 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Centre culturel Vauban
Adresse
3 Rue des Anciens Combattants d'Afrique du Nord
Ville
54200 Toul
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
300 Tarif enfant

Toul

Stage théâtre pour les 13-18 ans Tota Compania

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
300
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-20 09:00:00
fin : 2026-07-30 17:00:00

Date(s) :
2026-07-20

Thème histoire à faire peur

Novices bienvenus

Fantômes, loups-garous, monstres en tous genres … des histoires à trembler pour ne plus dormir !

Repas compris

Tarif adhérent ou non-adhérent, avec ou sans week-end loisir à Bussang

Infos et inscriptions par mail ou téléphoneEnfants
300  .

Centre culturel Vauban 3 Rue des Anciens Combattants d’Afrique du Nord Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 62 61 08  contact@totacompania.fr

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English :

Theme: Scary Stories

Beginners Welcome

Ghosts, werewolves, monsters of all kinds… stories that will make you shiver and keep you up all night!

Meals included

Rates for members and non-members, with or without a weekend getaway in Bussang

Information and registration by email or phone

L’événement Stage théâtre pour les 13-18 ans Tota Compania Toul a été mis à jour le 2026-07-15 par MT TERRES TOULOISES

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