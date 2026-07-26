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Stage vacances d’automne – Baby cirque 3-5 ans Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

lundi 19 octobre 2026 · Centre Paris Anim' Wangari Maathai · Paris

Stage vacances d’automne – Baby cirque 3-5 ans Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

Informations pratiques

Début
lundi 19 octobre 2026
Fin
vendredi 23 octobre 2026
Lieu
Centre Paris Anim' Wangari Maathai
Adresse
13-15 rue Mouraud
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>13,9 euros pour toute la durée du stage. </p><p>Réservations directement à l'accueil du centre Wangari.</p>

Le centre
Paris Anim’ Wangari vous accueille pour des stages de baby cirque ! Initiez vos enfants à la pratique circassienne pendant les vacances d’automne.

Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose des stages de Baby cirque pendant les vacances d’automne !
Du lundi 19 octobre 2026 au vendredi 23 octobre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h15 à 11h15
payant

13,9 euros pour toute la durée du stage.

Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.

Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-19T13:15:00+02:00
fin : 2026-10-23T14:15:00+02:00
Date(s) : 2026-10-19T10:15:00+02:00_2026-10-19T11:15:00+02:00;2026-10-20T10:15:00+02:00_2026-10-20T11:15:00+02:00;2026-10-21T10:15:00+02:00_2026-10-21T11:15:00+02:00;2026-10-22T10:15:00+02:00_2026-10-22T11:15:00+02:00;2026-10-23T10:15:00+02:00_2026-10-23T11:15:00+02:00

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud  75020 Paris
+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/


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