Stage vacances d’automne – Baby cirque 3-5 ans Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris
lundi 19 octobre 2026 · Centre Paris Anim' Wangari Maathai · Paris
Informations pratiques
Le centre
Paris Anim’ Wangari vous accueille pour des stages de baby cirque ! Initiez vos enfants à la pratique circassienne pendant les vacances d’automne.
Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose des stages de Baby cirque pendant les vacances d’automne !
Du lundi 19 octobre 2026 au vendredi 23 octobre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 10h15 à 11h15
payant
13,9 euros pour toute la durée du stage.
Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.
Public enfants. A partir de 3 ans. Jusqu’à 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-19T13:15:00+02:00
fin : 2026-10-23T14:15:00+02:00
Date(s) : 2026-10-19T10:15:00+02:00_2026-10-19T11:15:00+02:00;2026-10-20T10:15:00+02:00_2026-10-20T11:15:00+02:00;2026-10-21T10:15:00+02:00_2026-10-21T11:15:00+02:00;2026-10-22T10:15:00+02:00_2026-10-22T11:15:00+02:00;2026-10-23T10:15:00+02:00_2026-10-23T11:15:00+02:00
Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris
+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/
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