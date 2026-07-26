Stage vacances d’automne – Cirque parent/enfant Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris
lundi 26 octobre 2026 · Centre Paris Anim' Wangari Maathai · Paris
Informations pratiques
Le centre
Paris Anim’ Wangari vous accueille pour des stages de cirque parent/enfant ! Partagez une activité conviviale avec votre enfant pendant les vacances d’automne.
Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose des stages de cirque parent/enfant pendant les vacances d’automne !
Du lundi 26 octobre 2026 au vendredi 30 octobre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 15h30 à 16h30
payant
13,9 euros pour toute la durée du stage.
Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.
Public enfants et adultes. A partir de 3 ans. Jusqu’à 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-26T16:30:00+01:00
fin : 2026-10-30T17:30:00+01:00
Date(s) : 2026-10-26T15:30:00+02:00_2026-10-26T16:30:00+02:00;2026-10-27T15:30:00+02:00_2026-10-27T16:30:00+02:00;2026-10-28T15:30:00+02:00_2026-10-28T16:30:00+02:00;2026-10-29T15:30:00+02:00_2026-10-29T16:30:00+02:00;2026-10-30T15:30:00+02:00_2026-10-30T16:30:00+02:00
Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris
+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/
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