UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Stage Vacances d’automne – Gym enfants 6-10 ans Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

lundi 26 octobre 2026 · Centre Paris Anim' Wangari Maathai · Paris

Stage Vacances d’automne – Gym enfants 6-10 ans Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

Informations pratiques

Début
lundi 26 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Lieu
Centre Paris Anim' Wangari Maathai
Adresse
13-15 rue Mouraud
Ville
75020 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>20.85 euros pour toute la durée du stage. </p><p>Réservations directement à l'accueil du centre Wangari.</p>

Le centre Paris Anim’ Wangari vous accueille pour des stages de gym ! Initiez vos enfants à la pratique de la gym pendant les vacances d’automne.

Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose des stages gym enfants pendant les vacances d’automne !
Du lundi 26 octobre 2026 au vendredi 30 octobre 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 11h15 à 12h45
payant

20.85 euros pour toute la durée du stage.

Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-26T12:15:00+01:00
fin : 2026-10-30T13:45:00+01:00
Date(s) : 2026-10-26T11:15:00+02:00_2026-10-26T12:45:00+02:00;2026-10-27T11:15:00+02:00_2026-10-27T12:45:00+02:00;2026-10-28T11:15:00+02:00_2026-10-28T12:45:00+02:00;2026-10-29T11:15:00+02:00_2026-10-29T12:45:00+02:00;2026-10-30T11:15:00+02:00_2026-10-30T12:45:00+02:00

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud  75020 Paris
cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/


Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Wangari Maathai et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)