Stage Vacances d’automne – Gym enfants 6-10 ans Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

Informations pratiques

Le centre Paris Anim’ Wangari vous accueille pour des stages de gym ! Initiez vos enfants à la pratique de la gym pendant les vacances d’automne.

Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose des stages gym enfants pendant les vacances d’automne !

Du lundi 26 octobre 2026 au vendredi 30 octobre 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h15 à 12h45

payant

20.85 euros pour toute la durée du stage.

Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-26T12:15:00+01:00

fin : 2026-10-30T13:45:00+01:00

Date(s) : 2026-10-26T11:15:00+02:00_2026-10-26T12:45:00+02:00;2026-10-27T11:15:00+02:00_2026-10-27T12:45:00+02:00;2026-10-28T11:15:00+02:00_2026-10-28T12:45:00+02:00;2026-10-29T11:15:00+02:00_2026-10-29T12:45:00+02:00;2026-10-30T11:15:00+02:00_2026-10-30T12:45:00+02:00

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/



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