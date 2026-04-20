Stage vacances d’avril – Tissu aérien adultes au centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris
Stage vacances d’avril – Tissu aérien adultes au centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris lundi 20 avril 2026.
Le centre Paris Anim’ Wangari vous accueille pour un stage de cirque aérien ! Venez apprendre ou renforcer votre savoir-faire au tissu aérien pendant les vacances d’avril !
Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose un stage de tissu aérien pendant les vacances d’avril !
Du lundi 20 avril 2026 au jeudi 23 avril 2026 :
lundi, mardi, mercredi, jeudi
de 18h00 à 20h00
payant
21,6 euros pour toute la
durée du stage et pour les moins de 26 ans.
Pour les plus de 26 ans, le prix dépend de votre quotient
familial.
Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.
Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T21:00:00+02:00
fin : 2026-04-23T23:00:00+02:00
Date(s) : 2026-04-20T18:00:00+02:00_2026-04-20T20:00:00+02:00;2026-04-21T18:00:00+02:00_2026-04-21T20:00:00+02:00;2026-04-22T18:00:00+02:00_2026-04-22T20:00:00+02:00;2026-04-23T18:00:00+02:00_2026-04-23T20:00:00+02:00
Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris
+33140096880 cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/
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