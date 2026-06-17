Stage Vacances d’été – Cirque enfants 6-10 ans au Centre Paris Anim’ Wangari Centre Paris Anim’ Wangari Maathai Paris

Le centre Paris Anim’ Wangari vous accueille pour des stages de cirque ! Initiez vos enfants à la pratique circassienne pendant les vacances d’été.

Le centre Paris Anim’ Wangari vous propose des stages cirque enfants pendant les vacances d’été !

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 10 juillet 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 11h15 à 12h45

payant

20,25 euros pour toute la durée du stage.

Réservations directement à l’accueil du centre Wangari.

Public enfants. A partir de 6 ans. Jusqu’à 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T14:15:00+02:00

fin : 2026-07-10T15:45:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T11:15:00+02:00_2026-07-06T12:45:00+02:00;2026-07-07T11:15:00+02:00_2026-07-07T12:45:00+02:00;2026-07-08T11:15:00+02:00_2026-07-08T12:45:00+02:00;2026-07-09T11:15:00+02:00_2026-07-09T12:45:00+02:00;2026-07-10T11:15:00+02:00_2026-07-10T12:45:00+02:00

Centre Paris Anim’ Wangari Maathai 13-15 rue Mouraud 75020 Paris

cpa.wangari@paris.ifac.asso.fr https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/ https://www.facebook.com/ParisAnimWangariMutaMaathai/



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