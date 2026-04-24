Stage Vikingo mondo Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen
Stage Vikingo mondo Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen lundi 6 juillet 2026.
Caen
Stage Vikingo mondo
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-18 2026-07-19
Qui suis-je ? Est-ce que je peux jouer à être qui je veux ?
C’est génial de faire du théâtre on peut jouer à être tout un tas de gens, à se mettre dans la peau d’un autre, à imaginer qu’on est ailleurs, à se projeter en un autre temps.
Qui suis-je ?
Est-ce que je peux jouer à être qui je veux ?
Peut-on dire je suis un Indien d’Amérique même si on est né en 2002 à Fresney-le-Puceux ?
C’est génial de faire du théâtre on peut jouer à être tout un tas de gens, à se mettre dans la peau d’un autre, à imaginer qu’on est ailleurs, à se projeter en un autre temps.
Mettons qu’on est normand. On peut faire un effort d’imagination et se téléporter en Sicile au XIème siècle, où des rois normands se sont installés et ont fait société avec des Arabes, des Juifs, des Byzantins, des gens apparemment différents, qui ont appris les uns des autres et ont mélangé leurs cultures. Et qui auraient pu être découverts par un Indien d’Amérique, soyons fous.
Nous donnerons à voir cette expérience éphémère de multiculturalisme, et nous réfléchirons au fait que derrière la peau, il y a l’humain. Nous en profiterons pour nous moquer de nous-même, par exemple en nous enjaillant à proférer des Heulà et des Peut-être bien que oui, peut-être bien que non , ou en nous appelant des noms de ces Normands de Sicile, Roger et Robert, ou encore Mahaut de Pouille et Guillaume Bras-de-fer. Et nous nous moquerons aussi des fanatismes, des communautarismes, des intégrismes, de tout ce qui nous empêche de vivre, collectivement, en paix et avec joie.
Cette année, nous voulons proposer un stage délocalisé. Nous commencerons à Logre mais nous jouerons dans un cadre naturel maritime.
Le lieu n’est pas encore trouvé mais une fois nos costumes et nos accessoires affûtés, nous irons déclamer nos scènes et nos poèmes à la face des goélands et autres berniques.
De 15 ans à 99 ans et demi
Alice Barbier • Textes
Valéry Dekowski • Directeur artistique
Pierre Millet, Yohann Allex, Cléa Michelini, May-Lisa Lebert, Plume Hecquard • Encadrants pour le théâtre, la musique (2 jours) et les arts plastiques (2 jours)
Julie Duclut • Costumes .
Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com
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English : Stage Vikingo mondo
Who am I? Can I play at being whoever I want to be?
It’s great to be in the theatre: you can play at being all sorts of people, putting yourself in someone else’s shoes, imagining you’re somewhere else, projecting yourself into another time.
L’événement Stage Vikingo mondo Caen a été mis à jour le 2026-04-22 par Calvados Attractivité
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