Stage vtt enfant de 6 à 8 ans Monistrol-sur-Loire
Stage vtt enfant de 6 à 8 ans Monistrol-sur-Loire lundi 20 juillet 2026.
Monistrol-sur-Loire
Stage vtt enfant de 6 à 8 ans
Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : 35 – 35 – 70 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20 10:00:00
fin : 2026-07-21 16:00:00
Date(s) :
2026-07-20
Encadré par Wilfrid Delolme moniteur VTT. Prévoir pique-nique. Vélo en bon état et casque obligatoire. Réservation en ligne www.vttenvelay.fr
.
Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Led by Wilfrid Delolme, mountain bike instructor. Bring a picnic lunch. A bike in good condition and a helmet are required. Online registrationwww.vttenvelay.fr
L’événement Stage vtt enfant de 6 à 8 ans Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
À voir aussi à Monistrol-sur-Loire (Haute-Loire)
- Visite du jardin potager de l’association Au Fil de l’eau jardin de Cocagne Au Fil de l’eau jardin de Cocagne Monistrol-sur-Loire 24 juin 2026
- Fête de la musique Monistrol-sur-Loire 27 juin 2026
- Balade musicale et colorée Monistrol-sur-Loire 28 juin 2026
- LES ZEST’IVALES MONISTROLIENNES Monistrol-sur-Loire 29 juin 2026
- Ciné séniors Monistrol-sur-Loire 1 juillet 2026