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Stage zumba CPA Musidora Paris

mercredi 15 juillet 2026 · CPA Musidora · Paris

Stage zumba CPA Musidora Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Lieu
CPA Musidora
Adresse
51, rue François Truffaut
Ville
75012 Paris
Département
Paris
Tarif
<p>16,20 euros.</p>

Viens t’amuser et te dépenser en apprenant des chorégraphies simples sur des musiques du moment.

L’objectif : bouger, transpirer et partager une expérience dynamique et collective. Que du fun !
Du mercredi 15 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :
mercredi, jeudi, vendredi
de 16h00 à 18h00
payant

16,20 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-15T19:00:00+02:00
fin : 2026-07-17T21:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-15T16:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-16T16:00:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00;2026-07-17T16:00:00+02:00_2026-07-17T18:00:00+02:00

CPA Musidora 51, rue François Truffaut  75012 Paris
https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr


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