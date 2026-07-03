Stage zumba CPA Musidora Paris

Informations pratiques

Viens t’amuser et te dépenser en apprenant des chorégraphies simples sur des musiques du moment.

L’objectif : bouger, transpirer et partager une expérience dynamique et collective. Que du fun !

Du mercredi 15 juillet 2026 au vendredi 17 juillet 2026 :

mercredi, jeudi, vendredi

de 16h00 à 18h00

payant

16,20 euros.

Public enfants et jeunes. A partir de 9 ans. Jusqu’à 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-15T19:00:00+02:00

fin : 2026-07-17T21:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-15T16:00:00+02:00_2026-07-15T18:00:00+02:00;2026-07-16T16:00:00+02:00_2026-07-16T18:00:00+02:00;2026-07-17T16:00:00+02:00_2026-07-17T18:00:00+02:00

CPA Musidora 51, rue François Truffaut 75012 Paris

https://claje.asso.fr/ +33144740514 bercy@claje.asso.fr



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