Stages adultes mai – centre paris anim’ Jean-Michel Martial Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial PARIS

Samedi 09/05 de 17h à 19h : Feldenkrais



Une marche fluide et des jambes solides : Nous sommes faits pour la marche ! Des mouvements accessibles à tous.tes qui permettront de mieux partager les efforts entre chevilles, genoux et hanches pour faire flotter le bassin au-dessus des jambes et donner du ressort à nos pas.

Samedi 16/05 de 17h à 19h : Shiatsu

Harmoniser son énergie avant l’arrivée de l’été. Par des auto-massages, pressions et étirements, retrouvez équilibre, vitalité et sérénité pour entrer dans la saison.

Samedi 23/05 de 17h à 19h : Danse contemporaine

Chaque mois, découvrez un des grands noms de la danse contemporaine à travers une série de stages dédiés à des chorégraphes ayant marqué l’histoire de cette discipline. À chaque stage, un·e chorégraphe diff érent·e sera exploré·e : en mai c’est Anne Teresa De Keersmaeker !

Samedi 30/05 de 17h à 19h : Pilates yoga adapté

Ce stage s’adresse aux personnes dont la mobilité ne permet pas de s’appuyer sur les genoux ou de se mettre au sol. Les participants verront comment renforcer le dos, les bras, les jambes en combinant des exercices de pilates et yoga.

Les samedis après-midi, le Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial vous invite à explorer ou perfectionner une discipline sportive ou une danse, dans une ambiance conviviale et détendue. Ne manquez pas cette opportunité de prendre soin de vous !

Le samedi 30 mai 2026

de 17h00 à 19h00

Le samedi 23 mai 2026

de 17h00 à 19h00

Le samedi 16 mai 2026

de 17h00 à 19h00

Le samedi 09 mai 2026

de 17h00 à 19h00

payant

Tarif des stages jusqu’à 26 ans inclus : 2,70€/heure. Plus de 26 ans :application du quotient familial*.

*Tarif voté par le Conseil de Paris.

Public adultes. A partir de 16 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-09T20:00:00+02:00

fin : 2026-05-30T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-09T17:00:00+02:00_2026-05-09T19:00:00+02:00;2026-05-16T17:00:00+02:00_2026-05-16T19:00:00+02:00;2026-05-23T17:00:00+02:00_2026-05-23T19:00:00+02:00;2026-05-30T17:00:00+02:00_2026-05-30T19:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9, rue Tchaïkovski 75018 PARIS

https://www.actisce.eu/jm-martial +33158205800 cpajeanmichelmartial@actisce.org https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/ https://www.facebook.com/centrejeanmichelmartial/



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