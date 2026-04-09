Stages d’avril (11 – 17 ans) Centre Paris Anim’ Beaujon PARIS

Stages ouverts aux ados de 11 à 17 ans, en demi-journée (possibilité de prendre 2 stages en demi-journée la même semaine).



Tous nos stages se déroulent au sein de l’Hôtel Beaujon (208 rue du Faubourg Saint Honoré).

Les inscriptions se font sur place, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations :

01 53 53 06 99

jeunesse@ebeaujon.org

Du 20 au 24 avril 2026, vous aurez le choix entre 3 stages :

DESSIN MANGA (Du 20 au 24 avril 2026 – de 9h30 à 13h30) Pendant 5 jours, les enfants découvrent les bases du dessin manga à travers un apprentissage progressif, ludique et accessible à tous, même débutants.

Chaque séance de 3h permet d’explorer une nouvelle étape de création pour donner vie à un personnage unique et réaliser une illustration complète en fin de stage.

Selon le choix que vous avez fait, une fin alternative s’offrira à vous.



Tarif : 54€ / semaine

Plus d’information sur le stage

Contacts : info@ebeaujon.org

DANSES GÉORGIENNES (Du 20 au 24 février 2026 – de 13h30 à 17h30) Découvrez les danses traditionnelles Georgiennes avec l’association Iveria.

Des chorégraphies seront apprises en groupe, à l’aide de professeurs diplômés.

Un spectacle est prévu à la fin de la semaine, devant les amis et familles. Tarif : 54€ / semaine

Plus d’informations sur le stage

Contacts : info@ebeaujon.org

INITIATION AU CROCHET (Du 20 au 24 février 2026 – de 13h30 à 17h30) Avec l’aide de Jemima, artiste crochet, votre ado pourra créer son jardin de porte clef !

Le stage comprend un apprentissage des bases, amenant à une mise en pratique avec la création de feuilles, de papillons et de fleurs en crochets. Une séance libre sera également mise en place pour créer son propre sac ou pochette en crochet. Tarif : 59€ / semaine

Plus d’informations sur le stage

Contacts : info@ebeaujon.org

Inscription en ligne

Initiation au crochet, danse géorgienne et dessin manga du 20 au 24 avril 2026 !

Du lundi 20 avril 2026 au vendredi 24 avril 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 13h30 à 17h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 09h30 à 13h30

payant

Demi-journée : 54 euros*

*(59 euros pour le stage crochet)

Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 17 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T12:30:00+02:00

fin : 2026-04-24T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-20T09:30:00+02:00_2026-04-20T13:30:00+02:00;2026-04-20T13:30:00+02:00_2026-04-20T17:30:00+02:00;2026-04-21T09:30:00+02:00_2026-04-21T13:30:00+02:00;2026-04-21T13:30:00+02:00_2026-04-21T17:30:00+02:00;2026-04-22T09:30:00+02:00_2026-04-22T13:30:00+02:00;2026-04-22T13:30:00+02:00_2026-04-22T17:30:00+02:00;2026-04-23T09:30:00+02:00_2026-04-23T13:30:00+02:00;2026-04-23T13:30:00+02:00_2026-04-23T17:30:00+02:00;2026-04-24T09:30:00+02:00_2026-04-24T13:30:00+02:00;2026-04-24T13:30:00+02:00_2026-04-24T17:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS

https://ebeaujon.org/ +33153530699 jeunesse@ebeaujon.org



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