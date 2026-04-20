Stages de Coutellerie d’Art Forge ou Stock Removal Meignoz Forges&Lames Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Stages de Coutellerie d’Art Forge ou Stock Removal

Meignoz Forges&Lames 5 rue du clair vivre Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 09:00:00

fin : 2026-08-31 17:00:00

Date(s) :

2026-07-06 2026-08-10

Devenez artisan d’un jour ! Découvrez la coutellerie à travers deux techniques au choix la forge traditionnelle pour dompter le feu et l’acier, ou le ‘stock removal’ pour un façonnage de précision par enlèvement de matière. Repartez avec votre couteau.

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Meignoz Forges&Lames 5 rue du clair vivre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 35 41 22 97 contact@infoforge.fr

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English : Stages de Coutellerie d’Art Forge ou Stock Removal

Become a craftsman for a day! Discover cutlery through a choice of two techniques: traditional forging to tame fire and steel, or stock removal for precision shaping by removing material. Leave with your own knife.

L’événement Stages de Coutellerie d’Art Forge ou Stock Removal Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-04-16 par Valence Romans Tourisme