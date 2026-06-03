Stages de danse orientale égyptienne avec Anne Benveniste Piscine Georges-Vallerey PARIS
Stages de danse orientale égyptienne avec Anne Benveniste Piscine Georges-Vallerey PARIS dimanche 21 juin 2026.
Le niveau est général et reprend la technique de base. Les personnes non initiées s’intègrent en découvrant progressivement un univers nouveau tandis que les élèves plus habituées recherchent davantage un ressenti et une qualité du mouvement. Après une heure de préparation au sol, le corps est disponible pour aborder la marche et tous les mouvements qui en découlent. Viennent ensuite, des enchaînements répétés ou une recherche chorégraphique par petits groupes.
Le stage dure quatre heures incluant une préparation du corps (travail de renforcement postural et assouplissement au sol). Il permet de développer un des trois styles de la danse égyptienne (shaabi, baladi ou sharqi) et d’entrer en profondeur dans l’interprétation de la musique.
Le dimanche 30 août 2026
de 13h00 à 17h00
Le samedi 29 août 2026
de 13h00 à 17h00
Le dimanche 21 juin 2026
de 13h00 à 17h00
payant
60 € la journée sur inscription
Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-21T16:00:00+02:00
fin : 2026-08-30T20:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-21T13:00:00+02:00_2026-06-21T17:00:00+02:00;2026-08-29T13:00:00+02:00_2026-08-29T17:00:00+02:00;2026-08-30T13:00:00+02:00_2026-08-30T17:00:00+02:00
Piscine Georges-Vallerey 148, avenue Gambetta 75020 PARIS
http://danse-orientale-egyptienne.com +33663938239 annebenveniste@hotmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=100061365979488 https://www.facebook.com/profile.php?id=100061365979488
Afficher la carte du lieu Piscine Georges-Vallerey et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Paris Sportives : Danse sur la place Marek Edelman Place Marek Edelman Paris 3 juin 2026
- Eveil à la lecture et au mouvement avec la fondation l’école des loisirs Maison des 1000 premiers jours du 20ème arrondissement Paris 3 juin 2026
- Permanence prévention et dépistage, Quartier Jeunes, Paris 3 juin 2026
- Le Festival La Fabrique du Regard #4 Le BAL Paris 3 juin 2026
- Roland-Garros réinvestit la place de la Concorde Place de la Concorde Paris 3 juin 2026