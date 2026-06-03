Stages de danse orientale égyptienne avec Anne Benveniste Piscine Georges-Vallerey PARIS

Le niveau est général et reprend la technique de base. Les personnes non initiées s’intègrent en découvrant progressivement un univers nouveau tandis que les élèves plus habituées recherchent davantage un ressenti et une qualité du mouvement. Après une heure de préparation au sol, le corps est disponible pour aborder la marche et tous les mouvements qui en découlent. Viennent ensuite, des enchaînements répétés ou une recherche chorégraphique par petits groupes.

Le stage dure quatre heures incluant une préparation du corps (travail de renforcement postural et assouplissement au sol). Il permet de développer un des trois styles de la danse égyptienne (shaabi, baladi ou sharqi) et d’entrer en profondeur dans l’interprétation de la musique.

Le dimanche 30 août 2026

de 13h00 à 17h00

Le samedi 29 août 2026

de 13h00 à 17h00

Le dimanche 21 juin 2026

de 13h00 à 17h00

payant

60 € la journée sur inscription

Public jeunes et adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-21T16:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T20:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-21T13:00:00+02:00_2026-06-21T17:00:00+02:00;2026-08-29T13:00:00+02:00_2026-08-29T17:00:00+02:00;2026-08-30T13:00:00+02:00_2026-08-30T17:00:00+02:00

Piscine Georges-Vallerey 148, avenue Gambetta 75020 PARIS

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