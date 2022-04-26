Stages de science vacances de printemps, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Stages de science vacances de printemps 26 avril – 5 mai 2022 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Tarifs de 95 à 145 euros, selon la durée du stage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2022-04-26T10:00:00+02:00 – 2022-04-26T17:30:00+02:00

Fin : 2022-05-05T10:00:00+02:00 – 2022-05-05T17:30:00+02:00

Des stages d’une durée d’un ou deux jours sont proposés aux enfants et jeunes entre 6 et 18 ans ainsi qu’aux familles et adultes.

Apprentis bâtisseurs, parfumeurs, archéologues… espion des services secrets et pourquoi pas concepteur-constructeur d’un joystick d’arcade ?

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Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Stages de science pour les enfants et jeunes de 6 à 18 ans. Des stages d’une durée d’un ou deux jours sont proposés aux enfants et jeunes entre 6 et 18 ans ainsi qu’aux familles et adultes.