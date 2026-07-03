Stages été au centre Paris Anim’ Richard Wright Centre Paris Anim’ Richard Wright PARIS

Informations pratiques

La semaine du 6 au 10 juillet :

Théâtre et arts plastiques 4/5 ans et 6/7 ans de 10h à 12h

chant 7/12 ans de 10h à 12h

Sciences 7/12 ans de 15h à 17h

KPOP 6/12 ans de 14h à 15h

KPOP 13/17 ans de 15h15 à 17h15

couture à partir de 16 ans de 10h à 13h

Dessin portrait adultes de 10h à 12h

Remise en forme adultes de 10h15 à 11h45 (inscription à la séance)

Barre au sol à partir de 16 ans de 16h30 à 17h30 (inscription à la séance)

La semaine du mercredi 15 au vendredi 17 juillet :

danse et chant pour les 4/5 ans et 6/7 ans de 10h à 12h

arts plastiques 7/12 ans de 10h à 12h

Break Dance 7/12 ans de 14h15 à 15h45

Théâtre 7/12 ans de 16h15 à 17h45

Eloquence 13/17 ans de 14h à 16h

Break Dance 13/17 ans de 16h15 à 17h45

Quiling adultes (art du papier roulé) de 14h à 16h30

Ecriture de scénario adultes de 10h à 13h

La semaine du 20 au 24 juillet :

gym et sciences pour les 4/5 ans et 6/7 ans de 10h à 12h

théâtre 7/12 ans de 14h à 16h

chant 13/17 ans de 10h à 12h

capoeira 13/17 ans de 14h à 16h

Détente et relaxation adultes de 10h15 à 11h45

Semaine du 17 au 21 aout :

Arts plastiques 7/12 ans de 14h à 16h

Théâtre 13/17 ans de 14h à 16h

Semaine du 24 au 28 aout :

chant et dessin pour les 4/5 ans et 6/7 ans de 10h à 12h

sciences 7/12 ans de 14h à 16h

Anglais (révisions collège) de 10h30 à 12h30

Eloquence 13/17 ans de 14h à 16h30

yoga adultes de 10h15 à 11h45

Inscriptions via www.animactisce.org en sélectionnant « trouver un stage » et lieu « 6ème Richard Wright »

Bel été à toutes et tous

En cette période estivale, le centre Paris Anim’ Richard Wright vous propose une programmation de stages à destination des enfants, des adolescents et des adultes. Consulter la programmation !

Du lundi 17 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :

Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :

payant

inscriptions sur le site animactisce.org

Tarif 2,70 euros/ heure pour les -26 ans et 3,40 euros à 118,40 euros/heure selon QF pour les + de 26 ans.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-08-29T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Paris Anim’ Richard Wright 76 bis rue de Rennes 75006 PARIS



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