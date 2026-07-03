Stages été au centre Paris Anim’ Richard Wright Centre Paris Anim’ Richard Wright PARIS
lundi 6 juillet 2026 · Centre Paris Anim' Richard Wright · PARIS
Informations pratiques
La semaine du 6 au 10 juillet :
- Théâtre et arts plastiques 4/5 ans et 6/7 ans de 10h à 12h
- chant 7/12 ans de 10h à 12h
- Sciences 7/12 ans de 15h à 17h
- KPOP 6/12 ans de 14h à 15h
- KPOP 13/17 ans de 15h15 à 17h15
- couture à partir de 16 ans de 10h à 13h
- Dessin portrait adultes de 10h à 12h
- Remise en forme adultes de 10h15 à 11h45 (inscription à la séance)
- Barre au sol à partir de 16 ans de 16h30 à 17h30 (inscription à la séance)
La semaine du mercredi 15 au vendredi 17 juillet :
- danse et chant pour les 4/5 ans et 6/7 ans de 10h à 12h
- arts plastiques 7/12 ans de 10h à 12h
- Break Dance 7/12 ans de 14h15 à 15h45
- Théâtre 7/12 ans de 16h15 à 17h45
- Eloquence 13/17 ans de 14h à 16h
- Break Dance 13/17 ans de 16h15 à 17h45
- Quiling adultes (art du papier roulé) de 14h à 16h30
- Ecriture de scénario adultes de 10h à 13h
La semaine du 20 au 24 juillet :
- gym et sciences pour les 4/5 ans et 6/7 ans de 10h à 12h
- théâtre 7/12 ans de 14h à 16h
- chant 13/17 ans de 10h à 12h
- capoeira 13/17 ans de 14h à 16h
- Détente et relaxation adultes de 10h15 à 11h45
Semaine du 17 au 21 aout :
- Arts plastiques 7/12 ans de 14h à 16h
- Théâtre 13/17 ans de 14h à 16h
Semaine du 24 au 28 aout :
- chant et dessin pour les 4/5 ans et 6/7 ans de 10h à 12h
- sciences 7/12 ans de 14h à 16h
- Anglais (révisions collège) de 10h30 à 12h30
- Eloquence 13/17 ans de 14h à 16h30
- yoga adultes de 10h15 à 11h45
Inscriptions via www.animactisce.org en sélectionnant « trouver un stage » et lieu « 6ème Richard Wright »
Bel été à toutes et tous
En cette période estivale, le centre Paris Anim’ Richard Wright vous propose une programmation de stages à destination des enfants, des adolescents et des adultes. Consulter la programmation !
Du lundi 17 août 2026 au vendredi 28 août 2026 :
Du lundi 06 juillet 2026 au vendredi 24 juillet 2026 :
payant
inscriptions sur le site animactisce.org
Tarif 2,70 euros/ heure pour les -26 ans et 3,40 euros à 118,40 euros/heure selon QF pour les + de 26 ans.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-06T02:00:00+02:00
fin : 2026-08-29T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centre Paris Anim’ Richard Wright 76 bis rue de Rennes 75006 PARIS
Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Richard Wright et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Webinaire : quelle place pour l’IA dans le travail social ? 3 juillet 2026
- Le jardin Atlantique jardin Atlantique Paris 3 juillet 2026
- STAGE TISSAGE CONTEMPORAIN / UPCYCLING Ateliers SAINT-BLAISE Paris 3 juillet 2026
- Sport Capital à tout âge à la Fabrique de la Solidarité La Fabrique de la Solidarité Paris 3 juillet 2026
- La bibliothèque Georges Brassens est de sortie ! Jardin Françoise-Héritier PARIS 3 juillet 2026