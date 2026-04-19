Stages vacances de printemps 2026 Centre Paris Anim’ Richard Wright PARIS

Un petit aperçu de notre programmations :

Semaine du 20 avril :

pour les 4/5 ans et les 6/7 ans, théâtre et de la science

pour les 8/12 ans : Chant

Pour les 13/17 ans : Couture

Pour les adultes : yoga et anglais

Semaine du 27 avril :

Pour les 4/5 ans et 6/7 ans : chant en anglais et danse

Pour les 8/12 ans : KPOP

Pour les 13/17 ans : KPOP et auto défense

Pour les adultes : dessin et auto défense

Sans oublier les RDV des ados (sur inscription auprès de l’équipe jeunesse infosjeunesse6@actisce.net) avec une sortie escape Game le mardi 21 avril (10€) et une semaine révisions brevet du 27 au 30 avril (gratuit)

Le centre Paris Anim’ Richard Wright vous propose pour ces futures vacances de printemps, une programmation de stages pour les plus jeunes, les ados et les adultes.



Soyez curieux…venez visiter notre site pour en savoir plus !

Du lundi 20 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :

payant

tarif stage 2€70/heure pour les -26 ans

Tarif en fonction du QF pour les + 26 ans

frais annexes supplémentaires pouvant être appliqués.

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-20T02:00:00+02:00

fin : 2026-05-01T01:59:59+02:00

Date(s) :

Centre Paris Anim’ Richard Wright 76 bis rue de Rennes 75006 PARIS



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Richard Wright et trouvez le meilleur itinéraire

