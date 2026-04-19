Stages vacances de printemps 2026 Centre Paris Anim’ Richard Wright PARIS
Stages vacances de printemps 2026 Centre Paris Anim’ Richard Wright PARIS lundi 20 avril 2026.
Un petit aperçu de notre programmations :
Semaine du 20 avril :
pour les 4/5 ans et les 6/7 ans, théâtre et de la science
pour les 8/12 ans : Chant
Pour les 13/17 ans : Couture
Pour les adultes : yoga et anglais
Semaine du 27 avril :
Pour les 4/5 ans et 6/7 ans : chant en anglais et danse
Pour les 8/12 ans : KPOP
Pour les 13/17 ans : KPOP et auto défense
Pour les adultes : dessin et auto défense
Sans oublier les RDV des ados (sur inscription auprès de l’équipe jeunesse infosjeunesse6@actisce.net) avec une sortie escape Game le mardi 21 avril (10€) et une semaine révisions brevet du 27 au 30 avril (gratuit)
Le centre Paris Anim’ Richard Wright vous propose pour ces futures vacances de printemps, une programmation de stages pour les plus jeunes, les ados et les adultes.
Soyez curieux…venez visiter notre site pour en savoir plus !
Du lundi 20 avril 2026 au jeudi 30 avril 2026 :
payant
tarif stage 2€70/heure pour les -26 ans
Tarif en fonction du QF pour les + 26 ans
frais annexes supplémentaires pouvant être appliqués.
Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 4 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-20T02:00:00+02:00
fin : 2026-05-01T01:59:59+02:00
Date(s) :
Centre Paris Anim’ Richard Wright 76 bis rue de Rennes 75006 PARIS
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