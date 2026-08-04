Stagge La Comedia Del’Arte Espace Fayolle Guéret

Informations pratiques

Guéret

Stagge La Comedia Del’Arte

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret Creuse

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 09:00:00

fin : 2026-11-08 17:00:00

Date(s) :

2026-11-07

La Comedia Del’Arte animé par Barbara Graziani, ce stage vous fera découvrir la Comedia del’arte, base de la farce et du clown. .

Espace Fayolle 6 Avenue Fayolle Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 84 94 lagueretoise@ville-gueret.fr

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English :

L’événement Stagge La Comedia Del’Arte Guéret a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Grand Guéret